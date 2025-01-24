"Умный парень": Трамп хочет восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном

В одном из интервью глава США рассказал, что хочет наладить связь с лидером КНДР и считает его "умным парнем". Также Трамп считает, что он должен "радоваться" по поводу его переизбрания президентом США.

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Новоизбранный президент Украины Дональд Трамп хочет восстановить отношения с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном: по его убеждению, северокорейский президент — "умный парень" и "не религиозный фанатик". Также во время разговора с журналистами Трамп сообщил, что нашел общий язык с ним. Об этом стало известно из интервью президента США для Fox News 23 января.

Отметим, что буквально в первые часы после своего возвращения на пост президента Трамп высказал мнение о том, что Ким Чен Ын должен "быть счастливым" от новости о том, что его переизбрали. Также при этом Трамп добавил, что Северная Корея — "ядерная держава", чем всколыхнул журналистов на размышления.

Дело в том, что долгое время в Вашингтоне придерживались позиции о том, что не будут признавать КНДР ядерным государством. В частности, об этом заявлял экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама в ответ на призывы КНДР наконец признать такой статус страны.

Очевидно, новоизбранный президент Трамп решил отойти от устоявшейся позиции Белого дома и попытаться подойти к проблеме потенциальной угрозы со стороны КНДР по-другому. Также журналисты Fox News высказали предположение, что в возобновленном диалоге с Ким Чен Ыном Трамп может воздержаться от призывов северокорейского лидера полностью избавиться от ядерного арсенала страны, который представляет угрозу не только для США, но и других государств.

Отметим, что Дональд Трамп уже неоднократно заявлял о своих "хороших отношениях" с северокорейским лидером. В частности во время своего первого президентства в 2017-2021 годах, когда он трижды лично встречался с ним. Однако тогда, в конце концов, их ядерные переговоры провалились в 2019 году, хотя попытки возобновить их Трамп делал и после этого.

Добавим, что Трамп стал первым американским президентом в истории, который побывал на территории Северной Кореи. Он приезжал в демилитаризованную зону между Северной и Южной Кореями, где провел длительный разговор с Ким Чен Ыном, при этом отметив, что символическое пересечение границы стало для него "большой честью".

Ранее Фокус узнавал, что новоизбранный президент США захочет "купить" после Гренландии. Среди перечисленных стран в перечне также есть КНДР.

Также сообщалось, что КНДР успешно испытала новую баллистическую ракету за две недели до инаугурации Трампа. Северокорейская ракета пролетела около 1500 км со скоростью, в 12 раз превышающей скорость звука, и приземлилась на цель у восточного побережья.