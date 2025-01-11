Куба, Тайвань и КНДР: в США предположили, что захочет "купить" Трамп после Гренландии

Дональд Трамп судит как бизнесмен и считает, что компанию-конкурента лучше перекупить, отмечает бывший чиновник из Белого дома Дуглас Маккиннон. Он составил список стран, которые, гипотетически, могут представлять интерес для нового президента США.

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Дональд Трамп уже поделился своими планами видеть в составе Соединенных Штатов Канаду с Гренландией. Однако, как пишет для издания The Hill бывший чиновник из администрации президента и Пентагона Дуглас Маккиннон, на этом список потенциальных покупок нового главы Белого дома может не ограничиться.

Политический консультант, работавший с Рейганом и Бушем-старшим предполагает, что человек, единолично создавший глобальную бизнес-империю, теперь практикует не на зданиях, а на странах. Вероятно, не исключает эксперт, политика Трампа заключается в простом рецепте: дешевле купить проблемную компанию, чем бороться с ней.

Осознание этого, в свою очередь, вызывает вопрос, какие страны должны быть в списке желаний политика, пишет эксперт.

И первым объектом для потенциальной покупки аналитик называет Кубу. Близость острова к США в сочетании возможностями, которые он предлагает противникам Америки, квалифицируют его как явную и действительную опасность. Дуглас Маккиннон считает, что огромное количество кубинцев хотели бы, чтобы их государство немедленно вошло в состав США.

Трамп, будучи Трампом, воспринимает мир через собственную призму и может видеть то, чего другие пока не замечают, – говорит эксперт, добавляя к списку возможных "покупок" Багамы, Гаити, Тайвань и даже Северную Корею.

Напомним, Трамп изъявил желание "приобрести" Гренландию. Политик назвал "абсолютной необходимостью" установление контроля над островом.

После заявлений Трампа король Дании изменил государственный герб, чтобы на нем были более заметны Гренландия и Фарерские острова.