Куба, Тайвань і КНДР: у США припустили, що захоче "купити" Трамп після Гренландії

Дональд Трамп судить як бізнесмен і вважає, що компанію-конкурента краще перекупити, зазначає колишній чиновник із Білого дому Дуглас Маккіннон. Він склав список країн, які, гіпотетично, можуть становити інтерес для нового президента США.

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Дональд Трамп уже поділився своїми планами бачити у складі Сполучених Штатів Канаду з Гренландією. Однак, як пише для видання The Hill колишній чиновник з адміністрації президента і Пентагону Дуглас Маккіннон, на цьому список потенційних покупок нового глави Білого дому може не обмежитися.

Політичний консультант, який працював із Рейганом і Бушем-старшим, припускає, що людина, яка одноосібно створила глобальну бізнес-імперію, тепер практикує не на будівлях, а на країнах. Ймовірно, не виключає експерт, політика Трампа полягає в простому рецепті: дешевше купити проблемну компанію, ніж боротися з нею.

Усвідомлення цього, своєю чергою, викликає питання, які країни мають бути в списку бажань політика, пише експерт.

І першим об'єктом для потенційної купівлі аналітик називає Кубу. Близькість острова до США в поєднанні з можливостями, які він пропонує супротивникам Америки, кваліфікують його як явну і дійсну небезпеку. Дуглас Маккіннон вважає, що величезна кількість кубинців хотіли б, щоб їхня держава негайно увійшла до складу США.

Трамп, будучи Трампом, сприймає світ через власну призму і може бачити те, чого інші поки що не помічають, — каже експерт, додаючи до списку можливих "покупок" Багами, Гаїті, Тайвань і навіть Північну Корею.

Нагадаємо, Трамп виявив бажання "придбати" Гренландію. Політик назвав "абсолютною необхідністю" встановлення контролю над островом.

Після заяв Трампа король Данії змінив державний герб, щоб на ньому були більш помітні Гренландія і Фарерські острови.