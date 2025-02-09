Ким Чен Ын заявил, что будет продолжать помогать РФ в войне с Украиной, — Reuters

Лидер Северной Кореи раскритиковал трехстороннее военное сотрудничество между Соединенными Штатами, Японией и Южной Кореей, и заявил, что будет и дальше развивать ядерные силы. Также прокомментировал войну России с Украиной.

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Президент Северной Кореи Ким Чен Ын сообщил, что и в дальнейшем будет развивать ядерные силы своего государства и поддерживать РФ в войне против Украины. Кроме того, он резко высказался относительно трехстороннего соглашения между Соединенными Штатами Америки, Японией и Южной Кореей: по его словам, они создают "военный дисбаланс в регионе". Об этом сообщило издание Reuters 9 февраля.

Северокорейский лидер также пообещал принять контрмеры, включая дальнейшее развитие ядерных сил, чтобы помешать вышеупомянутым государствам развивать военное сотрудничество. С такими словами он выступил в министерстве обороны во время своего визита 8 февраля в честь дня основания государственной армии.

"КНДР не хочет лишнего напряжения в региональной ситуации", — заявил Ким Чен Ын.

Также северокорейский президент высказался о войне РФ с Украиной. Он заверил, что его государство будет и в дальнейшем поддерживать Россию.

"Армия и народ КНДР неизменно будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности", — сказал Ким Чен Ын.

Такое сотрудничество, по его словам, будет продолжаться в соответствии с договором, заключенным между КНДР и РФ относительно "всеобъемлющего стратегического партнерства".

Что касается политики новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, то ранее он заявлял, что хочет восстановить отношения с Ким Чен Ыном, и называл его "умным парнем". Также при этом Трамп отметил, что Северная Корея — "ядерная держава", чем отошел от устоявшихся правил Белого дома не признавать таковой КНДР.

Напомним, ранее стало известно, что войска Северной Кореи снова пошли в наступление в Курской области. По данным 47-й ОМБр, российские войска совместно с северокорейцами снова проводят штурмы. Об этом Фокус сообщал 8 февраля.

Также сообщалось ранее о том, что северокорейские военные не хотят идти на фронт. Для того, чтобы избежать попадания на поле боя, они даже симулируют туберкулез. Об этом Фокус узнавал 31 января.