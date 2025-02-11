Військових РФ відправляють на лікування та реабілітацію у КНДР, – росЗМІ

Поранені в Україні російські військові опиняються у КНДР: там їм надають медичну допомогу та можливості для проходження реабілітації. Таких "пацієнтів" у Північній Кореї вже сотні.

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Лікування для росіян у КНДР здійснюють безплатно в "найкращих" північнокорейський лікарнях і санаторіях. Військовослужбовців з Росії туди відправляють вже сотнями. Про це розповів посол РФ у Північній Кореї Олександр Мацегора під час ексклюзивного інтерв’ю для російського видання.

Чиновник розповів про "теплі стосунки" між Росією та КНДР, а також поділився подробицями співпраці між державами. Він додав, що північнокорейські громадяни "по-братньому" ставляться до росіян.

"Наочний приклад такого братнього ставлення – реабілітація сотень поранених бійців СВО у корейських санаторіях та лікарнях", – зазначив російський посол.

Також Мацегора поділився подробицями про те, як саме це відбувається. Він стверджує, що Росія начебто пропонує гроші за лікування та реабілітацію поранених військових, однак там "ображаються" і коштів не приймають, натомість медичні та реабілітаційні послуги надають абсолютно безплатно.

Чиновник також додав, що не тільки російські військові, а й їхні діти їздять до КНДР.

"Влітку минулого року найкращий у КНДР центр дитячого відпочинку Сондовон на березі Японського моря приймав дітей, чиї батьки героїчно загинули на полях битв", – зазначив Мацегора.

Що стосується кількості військових РФ, які вже побували на лікуванні та реабілітації у КНДР, російський посол конкретних даних не називає. Він лише зазначає, що таких випадків вже було "сотні".

Нагадаємо, РФ та КНДР останнім часом налагодили активну співпрацю. Йдеться не тільки про те, що північнокорейські військові воюють за Росію у Курській області, а й про робочу силу. Так, громадяни Північної Кореї приїжджають до РФ, де працюють переважно на будівельних майданчиках. Про це Фокус розповідав 10 лютого.

Водночас північнокорейські військові продовжують воювати на боці Росії у Курській області. У ЗСУ вважають, що вони "проявляють чудеса витривалості". Вони стверджують, що північнокорейці воюють краще, ніж росіяни. Деталі про це Фокус повідомляв 10 лютого.