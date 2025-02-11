"Подарки" от КНДР: РФ получила 200 дальнобойных орудий и много снарядов, – разведка Сеула

По данным южнокорейской разведки, КНДР удвоит объемы разработки вооружений в 2025 году. Россия в обмен дает технологии для атомных подлодок и запуска межконтинентальных баллистических ракет.

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Северная Корея отправила российской армии около 200 единиц дальнобойной артиллерии и большое количество боеприпасов. Военные поставки могут увеличиться в скором времени, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные Министерства обороны Южной Кореи.

Ранее КНДР отправила около 11 000 военнослужащих для поддержки ВС РФ, из которых, предположительно 300 были убиты, а около 2700 — ранены.

"КНДР и в дальнейшем будет поставлять дополнительные войска, оружие и боеприпасы", — заявили чиновники министерства.

Ожидается, что Северная Корея удвоит объемы разработки вооружений в 2025 году. Текущий год станет последним в пятилетнем плане разработке современного оружия КНДР. В число входят атомные подлодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

Пхеньян стремится создать благоприятные условия для переговоров с Вашингтоном

В обмен Россия может предоставить технологии для атомных подводных лодок и входа в атмосферу для межконтинентальных баллистических ракет.

Что касается отношений Северной Кореи с Соединенными Штатами, Пхеньян, вероятно, стремится создать благоприятные условия для переговоров с Вашингтоном. Однако КНДР прибегает к жесткой риторике и провокациям.

Минобороны Южной Кореи заявляет, что Северная Корея не отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о намерении возобновить контакты с диктатором Ким Чен Ыном. Пхеньян продолжает ракетные испытания, а Ким Чен Ын посещает производство ядерных материалов, заметили чиновники.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов еще в конце января этого года предупреждал, что в 2025 году Северная Корея отправит РФ артиллерийские системы и снаряды. Пхеньян уже передал Москве до 120 самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" и реактивные системы залпового огня М-1991.

Напомним, бойцы ВСУ недавно оценили боеспособность солдат из КНДР. Корейские пехотинцы хорошо подготовлены и сражаются намного лучше российских солдат.

Кроме военной техники и солдат, КНДР помогает России и с рабочими. Только в 2024 году в Россию отправили на работу более 13 000 северокорейских граждан.