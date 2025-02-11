"Подарунки" від КНДР: РФ отримала 200 далекобійних гармат і багато снарядів, — розвідка Сеула

За даними південнокорейської розвідки, КНДР подвоїть обсяги розробки озброєнь у 2025 році. Росія в обмін дає технології для атомних підводних човнів і запуску міжконтинентальних балістичних ракет.

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Північна Корея відправила російській армії близько 200 одиниць далекобійної артилерії і велику кількість боєприпасів. Військові поставки можуть збільшитися незабаром, повідомило агентство Yonhap з посиланням на дані Міністерства оборони Південної Кореї.

Раніше КНДР відправила близько 11 000 військовослужбовців для підтримки ЗС РФ, з яких, імовірно, 300 було вбито, а близько 2700 — поранено.

"КНДР і надалі постачатиме додаткові війська, зброю та боєприпаси", — заявили чиновники міністерства.

Очікується, що Північна Корея подвоїть обсяги розробки озброєнь у 2025 році. Поточний рік стане останнім у п'ятирічному плані розробки сучасної зброї КНДР. До числа входять атомні підводні човни, супутники-шпигуни і твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

Пхеньян прагне створити сприятливі умови для переговорів із Вашингтоном

В обмін Росія може надати технології для атомних підводних човнів і входу в атмосферу для міжконтинентальних балістичних ракет.

Щодо відносин Північної Кореї зі Сполученими Штатами, Пхеньян, імовірно, прагне створити сприятливі умови для перемовин із Вашингтоном. Однак КНДР вдається до жорсткої риторики та провокацій.

Міноборони Південної Кореї заявляє, що Північна Корея не відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про намір відновити контакти з диктатором Кім Чен Ином. Пхеньян продовжує ракетні випробування, а Кім Чен Ин відвідує виробництво ядерних матеріалів, зауважили чиновники.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов ще наприкінці січня цього року попереджав, що 2025 року Північна Корея відправить РФ артилерійські системи і снаряди. Пхеньян уже передав Москві до 120 самохідних артилерійських установок М1989 "Коксан" і реактивні системи залпового вогню М-1991.

Нагадаємо, бійці ЗСУ нещодавно оцінили боєздатність солдатів із КНДР. Корейські піхотинці добре підготовлені і б'ються набагато краще за російських солдатів.

Крім військової техніки і солдатів, КНДР допомагає Росії і з робітниками. Тільки у 2024 році в Росію відправили на роботу понад 13 000 північнокорейських громадян.