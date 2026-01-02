Будет иметь решающее значение: в NYT объяснили, почему ЗАЭС является "камнем преткновения" в переговорах

Возвращение контроля над Запорожской атомной электростанцией может иметь решающее значение для восстановления энергетической независимости Украины после войны. Однако этот вопрос остается "камнем преткновения" в мирных переговорах.

О значении ЗАЭС в мирном плане и восстановлении Украины после завершения войны пишет 2 января The New York Times. И российская, и украинская сторона рассматривают этот объект как жизненно важный энергетический актив, поскольку ее мощность в шесть гигаватт может обеспечить электроэнергией страны среднего размера, такие как Португалия.

Также заинтересованность в ЗАЭС проявляет Вашингтон. Во время переговоров США выражали желание эксплуатировать завод совместно с Россией и Украиной, однако Киев выступает против сотрудничества с россиянами.

Россияне в свою очередь заявляет, что не откажется от контроля над оккупированной станцией, а также планирует перезапустить реакторы и наладить подачу электроэнергии в свою энергосистему. По словам энергетических экспертов, россияне могут использовать ЗАЭС для питания временно оккупированных частей востока и юга Украины. Отчет Greenpeace в прошлом году свидетельствовал, что РФ строит на юге оккупированных территорий линии электропередач для подключения станции к собственной системе.

Журналист напомнил, что станция находится в оккупации РФ с первых дней полномасштабного вторжения, и все шесть реакторов остановлены, поскольку во время боевых действий производить электроэнергию слишком опасно.

По словам автора статьи, для Украины возвращение контроля над ЗАЭС является вопросом не только отмены незаконного захвата, но и восстановления энергетической независимости после завершения войны, потому что до полномасштабного вторжения станция обеспечивала около четверти потребностей страны в электроэнергии. Такая мощность будет жизненно необходима для восстановления.

Во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых украинская сторона сообщала американским коллегам, что переработка потребует огромной мощности и будет возможна только при условии возвращения Украине ЗАЭС, пишет журналист.

Автор добавил, что также атомная электростанция могла бы поставлять электроэнергию в центры обработки данных, которые упоминаются в разработанном США и Украиной мирном плане как часть послевоенного восстановления.

ЗАЭС в мирном плане: детали

26 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что обсуждает с США совместное управление Запорожской АЭС без участия Украины.

Во время обсуждения мирного плана в Мар-а-Лаго 28 декабря президент США Дональд Трамп высказал свою позицию относительно станции, оккупированной РФ: по его словам, Украина и Россия якобы уже готовы "начать эксплуатацию" и возможен "запуск ЗАЭС". В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во время обнародования 20-пунктного мирного плана отмечал, что по этому вопросу стороны не пришли к согласию: Украина предлагает контролировать станцию 50 на 50 с США, а Вашингтон — поделить управление объектом между тремя сторонами.

В МАГАТЭ 28 декабря сообщали, что между Украиной и РФ на Запорожской АЭС было объявлено локальное перемирие на несколько дней для проведения ремонтных работ.