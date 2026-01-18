У Сумах запроваджено графіки водопостачання через наслідки атак РФ, — міська рада (фото)

У місті Суми були запроваджені графіки водопостачання для мешканців міста через наслідки атак РФ на енергетичні об'єкти міста. У міській раді додали, що продовжують долати наслідки ударів росіян по критичній інфраструктурі.

Там додають, що станом на 16:45 об'єкти водоканалу переведені на аварійно-резервне живлення. Про це йдеться в повідомленні міської ради в соцмережах.

"Вода в оселі містян подаватиметься за графіком з пониженим тиском сьогодні з 17:00 до 22:00", — повідомляє міська влада.

У Сумах запроваджено графіки подачі води через насліди російських обстрілів Фото: Сумська міська рада

У Сумській міськраді вказують, що якщо ситуацію з енергоживленням не вдасться стабілізувати, то завтра подача води відбуватиметься з 05:00 до 10:00.

"Подачу води у звичайному режимі буде забезпечено після відновлення енергопостачання", — резюмують в міській раді міста.

