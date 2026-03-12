"Искандеры" не полетят: о последствиях украинского удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске

Вчера было 7 пропущенных в Брянске, кадры объективного контроля с нашего дрона над заводом, а сегодня — уже спутниковые снимки уничтоженного цеха "Кремния Эл".

И по этим кадрам можно уверенно сказать, что завод не просто остановлен, а надолго вышел из чата поставщиков военной электроники для оборонки болот. "Кремний Эл" производил до 90% своей продукции именно для ОПК — силовые модули, транзисторы и диоды, без которых не полетит "Искандер", не заработает РЭБ "Житель" и не будет крутиться башня в Т-90М. И по словам его же директора — они вторые на России по электронике.

А первый — завод "Микрон" в Зеленограде. И он не только самый большой, но и самый технологичный. Хотя, что говорить о технологиях на России, если "Микрон" делает микросхемы по техпроцессу 90 нм. А это, мягко говоря, прошлый век, потому что даже в каждом вашем телефоне — процессор, сделанный по техпроцессу 8–9 нанометров))

Відео дня

Я не говорю, что это будет следующая цель, но очень интересная информация о технологии болот) Да и относительно Зеленограда, если думаете, что это "силиконовая долина" на окраинах Москвы под ее куполом ПВО — туда уже дроны долетали.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно