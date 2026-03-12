"Искандеры" не полетят: о последствиях украинского удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске
Без продукции брянского завода "Кремний Эл", попавшего под украинский удар, не сможет летать ракета "Искандер", работать РЭБ "Житель". Россия потеряет возможность производить целую линейку военной продукции, утверждает военный корреспондент Сергей Мисюра, и это — главный итог операции.
Вчера было 7 пропущенных в Брянске, кадры объективного контроля с нашего дрона над заводом, а сегодня — уже спутниковые снимки уничтоженного цеха "Кремния Эл".
И по этим кадрам можно уверенно сказать, что завод не просто остановлен, а надолго вышел из чата поставщиков военной электроники для оборонки болот. "Кремний Эл" производил до 90% своей продукции именно для ОПК — силовые модули, транзисторы и диоды, без которых не полетит "Искандер", не заработает РЭБ "Житель" и не будет крутиться башня в Т-90М. И по словам его же директора — они вторые на России по электронике.
А первый — завод "Микрон" в Зеленограде. И он не только самый большой, но и самый технологичный. Хотя, что говорить о технологиях на России, если "Микрон" делает микросхемы по техпроцессу 90 нм. А это, мягко говоря, прошлый век, потому что даже в каждом вашем телефоне — процессор, сделанный по техпроцессу 8–9 нанометров))
Я не говорю, что это будет следующая цель, но очень интересная информация о технологии болот) Да и относительно Зеленограда, если думаете, что это "силиконовая долина" на окраинах Москвы под ее куполом ПВО — туда уже дроны долетали.
