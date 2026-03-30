Працювати по 12 годин 6 днів на тиждень: російський олігарх пропонує "рятувати" економіку РФ

Російський олігарх Олег Дерипаска знайшов "оригінальний" спосіб для росіян, аби врятувати економіку РФ від нової світової кризи. На його думку, потрібно збільшити робочий робочий графік.

Дерипаска пропонує працювати з восьмої ранку до восьмої вечора, а також працювати у суботу. Про це пише The Moscow Times.

За словами олігарха, у РФ є лише один ресурс, який "пов'язаний з національною особистістю — у важкі хвилини ми вміємо зібратися та працювати більше".

"І що швидше ми самі перейдемо на цей новий графік — із восьми до восьми, включаючи суботу, — то швидше пройдемо цю трансформацію", — заявив він.

За його словами, таким чином економіка адаптується до нових умов, адже світ з 2026 року став іншим.

"Це вже не економічна криза через… банківські ставки та марне зміцнення рубля макроекономістами ЦБ РФ. І не лише наслідок розгрому силовиками правових інститутів, на яких, як на фундаменті, трималися інвестиції в російську економіку — і національні, і іноземні. Ця криза глибша. Вона викликана тяжкою трансформацією", — заявив Дерипаска.

Перед цим він пропонував запровадити екстрені заходи для підтримки економіки через війну на Близькому Сході. На його думку, варто було було б послабити рубль до рівня 105 рублів за долар, а також знизити ключову ставку до 6%.

Раніше Дерипаска брав участь у зустрічі російських олігархів з Володимиром Путіним, де глава Кремля став вимагати гроші у присутніх бізнесменів. Примітно, але ідею Путіну підкинув його друг, глава "Роснефти" Ігор Сєчін. Financial Times повідомило, що саме він став одним з двох бізнесменів, який прямо на зустрічі заявили, що готові зробити добровільні внески для фінансування бюджету.

