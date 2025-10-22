Аккумуляторам конец: 45 млн тонн лития бесследно исчезают под землей, говорят ученые

В пустыне Атакама (пустыня, Чили) расположено месторождение редкоземельного элемента лития, который используется при изготовлении аккумуляторов. Его запасы стремительно истощаются, и ученые бьют тревогу.

При добыче лития приходится очень активно откачивать воду, при этом слои грунта, где залегает литий, быстро опускается, из-за чего добывать редкоземельный элемент становится все сложнее, пишет ecoticias.com.

В итоге 45 млн тонн карбоната лития, который можно было бы получить, могут оказаться глубоко под землей, говорится в материале.

Для получения тонны лития из рассола требуется 2000 тонн воды, а для пустынного региона потребность в воде еще выше. Оседают не только пласты с литием, но и стремительно падает уровень воды в специально созданном бассейне в Атакама.

Чили является вторым по величине производителем лития в мире — после Австралии. Средняя концентрация добываемого там лития составляет 0,14%. Девяти млн тонн металлического лития хватает для производства 45 млн тонн карбоната лития (LCE), используемого для литий-ионных аккумуляторов. И тем не менее, Чили испытывает трудности с производством достаточного количества лития для удовлетворения мирового спроса, утверждают авторы статьи.

Предполагается, что Чили станет производителем литий-ионных аккумуляторов, что снизит зависимость от импорта батарей, особенно из Китая, который держит пальму первенства. На сегодняшний день инвестировано 300 млн долларов в исследования и разработки к 2043 году в этой стране, но если солончак Атакама продолжит "исчезать", 45 млн тонн лития также могут исчезнуть, и, возможно, это станет причиной сокращения производства аккумуляторов на крупных предприятиях, — сетуют авторы.

