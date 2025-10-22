Литиевые батареи кардинально улучшила новая технология из Китая: помог чудо-электролит

Китайские ученые разработали новую аккумуляторную систему, которая позволит литиевым элементам безопасно работать в течение тысяч часов.

Технология позволит создать более совершенные аккумуляторы для электромобилей и энергосетей. Подробности сообщает таблоид The Independent.

Литий-металлические аккумуляторы считаются перспективным вариантом для батарей нового поколения, из-за высокой емкости хранения энергии. Однако жидкие электролиты, которые сейчас в них используются, со временем приводят к образованию твердых литиевых структур в виде игл или ветвей (дендритов), способных вывести батарею из строя или даже вызвать пожар.

Новые типы электролитов, называемые глубокими эвтектическими гелевыми электролитами (DEGE), могут помочь преодолеть эти проблемы благодаря их высокой проводимости заряда и присущей им термической стабильности. Используя эти принципы, китайские исследователи создали электролит на основе химических фторированных амидов.

Как выяснили ученые, он позволяет создать компактную систему аккумуляторов, где дендриты не будут образовываться очень долгое время. Литиевые элементы, созданные по такой технологии, стабильно работают более 9000 часов, а некоторые конструкции сохраняют более чем 80% емкость даже после 2500 циклов зарядки. Даже при высоких температурах (около 80 градусов Цельсия) одна из версий новой электролитной системы сохраняла стабильность в течение 300 циклов.

"Эта стратегия объединяет фундаментальную химию с реальными требованиями к производительности, предлагая план для следующего поколения высокопроизводительных электролитных конструкций", — сказал Кай Чжан, автор исследования из Нанькайского университета в Китае.

Ранее писали о создании новых литий-кислородных аккумуляторов. Теоретически, они могут хранить в 10 раз больше энергии, чем литий-ионные.