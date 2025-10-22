Сверхъемкие батареи работают на простом воздухе: в чем секрет этих аккумуляторов

Исследователи сумели повысить стабильность и долговечность литий-кислородных аккумуляторов. Ключом к прорыву стало внедрение уникального материала — графеновой "мезогубки".

Литий-воздушные батареи теоретически могут хранить в 10 раз больше энергии, чем литий-ионные аналоги. Они используют реакцию лития с кислородом из атмосферы. Но их массовому применения мешала быстрая деградация и короткий срок службы. Японские ученые предложили интересное решение, пишет Tech Xplore.

Что проделали ученые

До сих пор было трудно определить, что именно становится "слабым звеном" и приводит к быстрому разрушению новых АКБ. Чтобы узнать, состоит ли причина в углеродном катоде или разложении электролита, эксперты из Университета Тохоку создали катод нового типа. Он изготовлен из графеновой "мезогубки" — полого материала с губчатой структурой и высокой площадью поверхности.

На него нанесли катализаторы из металла под названием рутений. Для формирования катода использовался изотоп углерода-13, который служил "меткой" и позволил с помощью количественных методов анализа точно отследить все химические процессы.

В итоге, согласно эксперименту, снижение зарядного напряжения помогает подавить деградацию углеродного катода. При этом различные кристаллические фазы рутения по-разному влияют на разложение электролита.

Практическое значение

"Наши результаты позволяют нам точно указать на слабое место батарей — будь то катод или электролит, — что дает нам понимание, что именно нужно улучшить, чтобы сделать литий-кислородные батареи более практичным вариантом", — объясняет доктор Вэй Ю.

Это исследование предлагает инструмент для анализа и улучшения "воздушных" аккумуляторов. Благодаря нему появятся новые принципы проектирования по-настоящему долговечных и емких литий-кислородных элементов питания.

В перспективе это означает шаг вперед к следующему поколению систем хранения энергии, которые необходимы для электромобилей, возобновляемой энергетики и достижения углеродной нейтральности по всему миру.

