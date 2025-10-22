Літієві батареї кардинально поліпшила нова технологія з Китаю: допоміг диво-електроліт

Китайські вчені розробили нову акумуляторну систему, яка дасть змогу літієвим елементам безпечно працювати протягом тисяч годин.

Технологія дасть змогу створити досконаліші акумулятори для електромобілів та енергомереж. Подробиці повідомляє таблоїд The Independent.

Літій-металеві акумулятори вважаються перспективним варіантом для батарей нового покоління, через високу ємність зберігання енергії. Однак рідкі електроліти, які зараз у них використовуються, з часом призводять до утворення твердих літієвих структур у вигляді голок або гілок (дендритів), здатних вивести батарею з ладу або навіть спричинити пожежу.

Нові типи електролітів, звані глибокими евтектичними гелевими електролітами (DEGE), можуть допомогти подолати ці проблеми завдяки їхній високій провідності заряду і властивій їм термічній стабільності. Використовуючи ці принципи, китайські дослідники створили електроліт на основі хімічних фторованих амідів.

Як з'ясували вчені, він дає змогу створити компактну систему акумуляторів, де дендрити не утворюватимуться дуже довгий час. Літієві елементи, створені за такою технологією, стабільно працюють понад 9000 годин, а деякі конструкції зберігають більш ніж 80% ємність навіть після 2500 циклів зарядки. Навіть за високих температур (близько 80 градусів Цельсія) одна з версій нової електролітної системи зберігала стабільність протягом 300 циклів.

"Ця стратегія об'єднує фундаментальну хімію з реальними вимогами до продуктивності, пропонуючи план для наступного покоління високопродуктивних електролітних конструкцій", — сказав Кай Чжан, автор дослідження з Нанькайського університету в Китаї.

Раніше писали про створення нових літій-кисневих акумуляторів. Теоретично, вони можуть зберігати в 10 разів більше енергії, ніж літій-іонні.