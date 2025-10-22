Акумуляторам кінець: 45 млн тонн літію безслідно зникають під землею, кажуть учені

У пустелі Атакама (пустеля, Чилі) розташоване родовище рідкісноземельного елемента літію, який використовується при виготовленні акумуляторів. Його запаси стрімко виснажуються, і вчені б'ють на сполох.

Під час видобутку літію доводиться дуже активно відкачувати воду, водночас шари ґрунту, де залягає літій, швидко опускаються, через що видобувати рідкісноземельний елемент стає дедалі складніше, пише ecoticias.com.

У підсумку 45 млн тонн карбонату літію, який можна було б отримати, можуть опинитися глибоко під землею, йдеться в матеріалі.

Для отримання тонни літію з розсолу потрібно 2000 тонн води, а для пустельного регіону потреба у воді ще вища. Осідають не тільки пласти з літієм, а й стрімко падає рівень води в спеціально створеному басейні в Атакама.

Чилі є другим за величиною виробником літію у світі — після Австралії. Середня концентрація видобутого там літію становить 0,14%. Дев'яти млн тонн металевого літію вистачає для виробництва 45 млн тонн карбонату літію (LCE), використовуваного для літій-іонних акумуляторів. І тим не менше, Чилі зазнає труднощів з виробництвом достатньої кількості літію для задоволення світового попиту, стверджують автори статті.

Передбачається, що Чилі стане виробником літій-іонних акумуляторів, що знизить залежність від імпорту батарей, особливо з Китаю, який тримає пальму першості. На сьогоднішній день інвестовано 300 млн доларів у дослідження і розробки до 2043 року в цій країні, але якщо солончак Атакама продовжить "зникати", 45 млн тонн літію також можуть зникнути, і, можливо, це стане причиною скорочення виробництва акумуляторів на великих підприємствах, — нарікають автори.

