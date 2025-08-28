Переговоры на паузе: почему украинский аэропорт не возобновил пассажирские рейсы

Львов мог стать первым украинским аэропортом, который возобновил бы пассажирские рейсы во время полномасштабного вторжения, однако проект пришлось поставить на паузу из-за колоссальных страховых расходов.

Главная проблема заключалась не только в рисках атак, но и в отсутствии механизма страхования пассажирских рейсов. Об этом сообщил бывший и.о. министра транспорта и связи Украины Василий Шевченко в комментарии изданию "Телеграф".

По его словам, именно отсутствие реального страхового покрытия стало тормозом, который парализовал переговоры о возобновлении авиаперевозок.

На встречах звучали конкретные цифры — от 300 до 750 миллионов долларов США (примерно 31 млрд грн) за страхование одного самолета. Для пассажирских рейсов такие расходы являются неподъемными, ведь авиакомпании не имеют стабильной прибыли, которая могла бы покрыть такие риски, в отличие от грузовых перевозок.

До полномасштабного вторжения украинские самолеты страховали максимум на несколько дней — накануне войны — только на один день. Это отражает высокий уровень недоверия международных страховых компаний к украинскому рынку, и сегодня ситуация практически не изменилась.

Возобновление полетов именно из Львова рассматривалось как наиболее реалистичный вариант. Планировалось, что самолет будет находиться в воздушном пространстве Украины всего 5–10 минут, что должно было уменьшить риски. Однако даже в такой модели не нашлось страховщиков, готовых взять на себя ответственность, и переговоры фактически остановились.

Напомним, ранее Фокус разбирался, насколько целесообразно и безопасно открывать небо для самолетов во время полномасштабной войны и постоянных обстрелов со стороны РФ. Большинство экспертов скептически отнеслись к этой инициативе.

О том, что Мининфраструктуры планирует открыть аэропорты "Борисполь" и "Львов", стало известно 30 октября. В министерстве отмечали, что выясняют, как организовать безопасные полеты гражданских самолетов в условиях войны.