Переговори на паузі: чому український аеропорт не відновив пасажирські рейси

Львів міг стати першим українським аеропортом, який відновив би пасажирські рейси під час повномасштабного вторгнення, однак проєкт довелося поставити на паузу через колосальні страхові витрати.

Головна проблема полягала не тільки в ризиках атак, а й у відсутності механізму страхування пасажирських рейсів. Про це повідомив колишній в.о. міністра транспорту і зв'язку України Василь Шевченко в коментарі виданню "Телеграф".

За його словами, саме відсутність реального страхового покриття стала гальмом, яке паралізувало переговори про відновлення авіаперевезень.

На зустрічах звучали конкретні цифри — від 300 до 750 мільйонів доларів США (приблизно 31 млрд грн) за страхування одного літака. Для пасажирських рейсів такі витрати є непідйомними, адже авіакомпанії не мають стабільного прибутку, який міг би покрити такі ризики, на відміну від вантажних перевезень.

До повномасштабного вторгнення українські літаки страхували максимум на кілька днів — напередодні війни — тільки на один день. Це відображає високий рівень недовіри міжнародних страхових компаній до українського ринку, і сьогодні ситуація практично не змінилася.

Відновлення польотів саме зі Львова розглядалося як найбільш реалістичний варіант. Планувалося, що літак перебуватиме в повітряному просторі України лише 5-10 хвилин, що мало б зменшити ризики. Однак навіть у такій моделі не знайшлося страховиків, готових узяти на себе відповідальність, і переговори фактично зупинилися.

Про те, що Мінінфраструктури планує відкрити аеропорти "Бориспіль" і "Львів", стало відомо 30 жовтня. У міністерстві зазначали, що з'ясовують, як організувати безпечні польоти цивільних літаків в умовах війни.