Небо відкриють, але літаки не полетять: що не так з авіаперевезеннями України

Українське небо залишається закритим уже понад чотири роки, однак дискусія про його відкриття знову набирає обертів. Одні наголошують на економічній доцільності та необхідності відновлення авіасполучення, інші ж застерігають: ключовим фактором залишається безпека. Чи реально запустити польоти під час війни та і чому навіть після її завершення літаки не піднімуться одразу, розбирався Фокус.

В Україні знову заговорили про можливість часткового відкриття повітряного простору навіть під час війни. Ідея, яка ще донедавна здавалася нереалістичною, поступово переходить у площину практичних дискусій.

Економіст, директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін переконаний: країна може і повинна шукати моделі відновлення авіасполучення вже зараз.

Відкрити небо України: чому це важливо

Одним із ключових аргументів він називає міжнародний досвід. Зокрема Ізраїль, який живе під постійною загрозою ракетних обстрілів, але не зупиняє роботу цивільної авіації. Навіть під час загострень польоти можуть тимчасово припинятися, однак після стабілізації ситуації швидко відновлюються.

На цьому тлі українська ситуація виглядає інакше: вже кілька років громадяни змушені діставатися до міжнародних рейсів через інші країни. Поїздки автобусами до Польщі займають від 10 до 18 годин, супроводжуються чергами на кордоні та додатковими витратами. У підсумку мільйони українців фактично "виносять" частину економічної активності за межі країни.

Амелін пропонує розглядати конкретні сценарії запуску польотів. Зокрема, як пілотний варіант — використання західних аеропортів, насамперед Львова. Його близькість до кордону з Польщею, за цією логікою, дозволяє швидко вивести літаки у зону, де діє система протиповітряної оборони країн НАТО.

Крім того, експерт звертає увагу на готовність ринку: низка міжнародних авіакомпаній заявляла, що може повернутися до польотів в Україну у короткі строки після ухвалення відповідного рішення.

У ширшому сенсі, відкриття неба розглядається не лише як питання логістики. Йдеться про мобільність населення, відновлення ділової активності та сигнал для інвесторів, що Україна здатна функціонувати навіть в умовах війни.

Відкрити небо під обстрілами: аргументи й ризики

Авіаційний експерт Кирило Новіков вважає, що питання відкриття авіасполучення для України є важливим, однак напряму залежить від безпекової ситуації.

"Відкривати авіасполучення важливо і необхідно. Це водночас мобільність населення, економічне зростання та інвестиційна привабливість України.

Проте важливо пам'ятати, що ворог постійно змінює підхід до ведення бойових дій і методи впливу. В руйнуванні цивільної інфраструктури ворог використовує не лише прямі удари ракетами та безпілотниками, а й тероризм: ми бачимо постійну загрозу із мінуваннями (не раз евакуювали цілі вокзали). А це завжди — зрив графіку відправлень, що для авіації вкрай критично", — каже Фокусу Новіков.

Експерт наголошує, що порівнювати Україну та Ізраїль варто лише у співставних умовах.

"Тисячі дронів та десятки високоточних ракет щотижня — не впевнений, що ізраїльські системи ППО відіб'ють такі масовані атаки. А ми навчились відбивати, та ще й експортуємо такі знання" — продовжує Новіков.

Він не вважає, що варто сьогодні говорити про відкриття одного з аеропортів для польотів цивільної авіації. Проте якщо вже хтось всерйоз за це думає (і знайде дієві механізми прикриття неба на маршруті та в районі аеропорту, а ще покриє ризики), то краще почати із вантажів.

За даними Центру транспортних стратегій (ЦТС) світовий попит на вантажні авіаперевезення у 2025 році виявився на 4,3% вищим за попередній рік, а пропозиція збільшилася на 4,5%.

"Востаннє рекордні обсяги перевезень спостерігалися у розпал пандемії: у 2021 році вантажообіг становив близько 24,5 млрд тонно-кілометрів. Аналітики називали цей період золотим для вантажної авіації: на тлі безпрецедентних заборон на пасажирські перевезення на ринку виник різкий дефіцит провізних потужностей, яким скористалися вантажні авіаперевізники. Повітряний транспорт став найшвидшим та надійнішим способом доставки вантажів через кордон, а авіакомпанії активно задіяли не лише вантажні літаки, а й тимчасово переобладнані пасажирські лайнери", — зазначають у ЦТС.

"Попри всі можливі сценарії відновлення польотів в Україні, останнє слово за нашими Збройними силами. Якщо безпека не гарантуватиметься на 100%, то не допоможуть ані фінансові інструменти лізингу, ані пільгове страхування, ані державні гарантії. Тож автобус до Кракова, Жешува чи Варшави ще довший час лишатиметься єдиним шляхом відвідати інші країни", — каже Новіков.

Небо відкриють, але літаки не полетять?

Водночас навіть у разі політичного рішення про відкриття неба авіація не запрацює миттєво. Як пояснював Фокусу Кирило Новіков, ключовим бар'єром залишається не лише безпека, а й страхування: поки існує загроза ракетних ударів, міжнародні страхові компанії не покриватимуть польоти над Україною.

Окремий виклик — стан інфраструктури. Частина аеропортів зазнала значних руйнувань і потребує не ремонту, а фактично повної реконструкції. Інші — змушені працювати в режимі мінімальної готовності, підтримуючи персонал і базові процеси, але без будь-яких доходів через відсутність рейсів.

За оцінками експертів, на відновлення аеропортної мережі знадобляться мільярди доларів. І навіть після завершення бойових дій галузь не зможе швидко повернутися до довоєнного рівня: запуск польотів вимагатиме не лише відбудови, а й чітких протоколів безпеки, контролю повітряного простору та діалогу з міжнародними перевізниками

У підсумку Україна може зіткнутися з парадоксальною ситуацією: формально небо буде відкритим, але повноцінне відновлення авіації розтягнеться на роки.

Нагадаємо, міністерство розвитку громад та територій України сформувало спеціальну робочу групу, яка займатиметься підготовкою до відновлення роботи українських аеропортів. До її складу увійшли представники уряду, силових структур, авіаційної галузі та керівники ключових аеропортів країни.

Також Фокус писав, що після завершення війни українська цивільна авіація може зіткнутися з дефіцитом пілотів. Значна частина авіафахівців за час повномасштабної війни перейшла працювати до іноземних авіакомпаній або змінила професію. Це може ускладнити швидке відновлення повноцінних польотів.