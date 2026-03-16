Україна готується відкрити небо: створено робочу групу для запуску аеропортів

Міністерство розвитку громад та територій України створило робочу групу, яка займатиметься підготовкою до відновлення функціонування аеропортів після повномасштабного вторгнення Росії. Відповідний наказ "Про утворення Робочої групи щодо підготовки до відновлення функціонування аеропортів України" підписав віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомили Forbes 16 березня.

Новостворена група працюватиме як консультативно-дорадчий орган при міністерстві. Її основним завданням стане підготовка пропозицій щодо відновлення польотів цивільної авіації та забезпечення належного рівня безпеки критичної інфраструктури у цій сфері.

Передбачається, що учасники групи проводитимуть засідання як у офлайн-форматі, так і дистанційно. За результатами роботи вони готуватимуть рекомендації та пропозиції для керівництва міністерства щодо відновлення діяльності українських аеропортів та захисту інфраструктури цивільної авіації.

Головою робочої групи призначено заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача. Деркач матиме право залучати до роботи представників центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, які працюють у сфері авіації та інфраструктури.

"Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сергія Деркача", — зазначив Кулеба у наказі.

До складу робочої групи увійшли представники різних державних структур та авіаційної галузі. Серед них: заступник директора департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Батечко, перший заступник голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Микола Бойко, а також заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров. Також у групі працюватимуть перший заступник голови Державіаслужби Сергій Коршук, директор держпідприємства "Украерорух" Андрій Ярмак та інші представники галузі.

Питання відкриття повітряного простору України для цивільної авіації обговорюється ще з 2023 року. Зокрема, 1 грудня 2023 року в Офісі президента заявляли, що аеропорт "Бориспіль" найближчим часом зможе знову приймати та відправляти літаки.

У 2024 році старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон під час 10-го Київського міжнародного економічного форуму заявив, що Україна може відновити польоти щонайменше з одного аеропорту до кінця січня 2025 року. Серед можливих варіантів називали "Львів" або "Бориспіль".

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" технічно готовий до відновлення польотів. Він може запрацювати після ухвалення відповідного рішення щодо безпеки польотів. Розглядалися сценарії, за яких аеропорт зможе поступово відновити роботу, коли ситуація з безпекою в повітряному просторі України дозволить приймати цивільні рейси.

Раніше ми також інформували, що після завершення війни українська цивільна авіація може зіткнутися з дефіцитом пілотів. Значна частина авіафахівців за час повномасштабної війни перейшла працювати до іноземних авіакомпаній або змінила професію. Це може ускладнити швидке відновлення повноцінних польотів.