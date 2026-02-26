Аеропорт "Бориспіль" готовий до польотів: ЗМІ розкрили, коли він може відновити свою роботу

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" перебуває у високому ступені операційної готовності і готовий відновити роботу одразу після ухвалення державного рішення про відкриття повітряного простору. Як повідомили у пресцентрі аеропорту, ключовим чинником залишається забезпечення безпеки польотів та відповідність міжнародним стандартам авіаційної безпеки.

Як повідомляє видання "Телеграф", посилаючись на відповідь пресцентру на інформаційний запит, наразі аеропорт перебуває у високому ступені операційної готовності, проте рішення про відкриття повітряного простору та запуск рейсів ухвалюватимуть державні органи разом із міжнародними партнерами, орієнтуючись на реальну безпекову ситуацію.

Зокрема, у пресцентрі "Борисполя" зазначили, що аеропорт має всі ресурси для швидкого переходу до практичної фази відновлення роботи одразу після отримання необхідних дозволів. Однак конкретні терміни запуску наразі не називають, адже пріоритетом залишається безпека польотів.

"Ми зберегли інфраструктуру, кадровий потенціал, сертифікацію та операційну спроможність і нині перебуваємо у високому ступені операційної готовності після ухвалення відповідного рішення на державному рівні", — йдеться у відповіді на запит.

У компанії також наголосили, що підготовка персоналу та організаційна робота вже проведені, але подробиці щодо ремонту злітних смуг або приміщень не розкриваються.

"Безпека є абсолютним пріоритетом. Відновлення авіаційної діяльності можливе виключно за умови підтвердженої безпеки польотів, виконання міжнародних вимог щодо управління воєнними ризиками, наявності страхового механізму та отримання всіх необхідних регуляторних дозволів", — цитує видання компанію.

Зауважимо, що аеропорт "Бориспіль", який до повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році обслуговував понад 15 мільйонів пасажирів і забезпечував більшість міжнародних авіаперевезень країни, тимчасово призупинив свою роботу через бойові дії.

Також варто зазначити, що у Центрі транспортних стратегій писали про підготовку "Борисполя" спільно з японськими партнерами до відновлення авіаційної інфраструктури України. До кінця березня планують завершити підготовчий етап проекту модернізації аеропорту. Минулого тижня в "Борисполі" відбулася робоча зустріч за участі представників JICA, Nippon Koei та Посольства Японії, де обговорювали кібербезпеку, модернізацію систем контролю та інтеграцію технічних рішень.

Тоді ж генеральний директор аеропорту Олексій Дубревський наголосив на готовності забезпечити повну операційну спроможність до відновлення польотів відповідно до міжнародних стандартів.

Раніше експерт пояснював, що Україна у стані війни не має можливості гарантувати безпеку пасажирських авіаперевезень, тому аеропорти відкривати недоцільно, а небо має залишатися закритим для цивільних літаків.

Крім того, Фокус писав, що під час війни можна було б відновити перельоти в аеропортах на заході країни, зокрема в Ужгороді. Одна там летовищу бракує потужностей.