Аэропорт "Борисполь" готов к полетам: СМИ раскрыли, когда он может возобновить свою работу

Международный аэропорт "Борисполь" находится в высокой степени операционной готовности и готов возобновить работу сразу после принятия государственного решения об открытии воздушного пространства. Как сообщили в пресс-центре аэропорта, ключевым фактором остается обеспечение безопасности полетов и соответствие международным стандартам авиационной безопасности.

Как сообщает издание "Телеграф", ссылаясь на ответ пресс-центра на информационный запрос, сейчас аэропорт находится в высокой степени операционной готовности, однако решение об открытии воздушного пространства и запуск рейсов будут принимать государственные органы вместе с международными партнерами, ориентируясь на реальную ситуацию с безопасностью.

В частности, в пресс-центре "Борисполя" отметили, что аэропорт имеет все ресурсы для быстрого перехода к практической фазе возобновления работы сразу после получения необходимых разрешений. Однако конкретные сроки запуска пока не называют, ведь приоритетом остается безопасность полетов.

Відео дня

"Мы сохранили инфраструктуру, кадровый потенциал, сертификацию и операционную способность и сейчас находимся в высокой степени операционной готовности после принятия соответствующего решения на государственном уровне", — говорится в ответе на запрос.

В компании также отметили, что подготовка персонала и организационная работа уже проведены, но подробности относительно ремонта взлетных полос или помещений не раскрываются.

"Безопасность является абсолютным приоритетом. Возобновление авиационной деятельности возможно исключительно при условии подтвержденной безопасности полетов, выполнения международных требований по управлению военными рисками, наличия страхового механизма и получения всех необходимых регуляторных разрешений", — цитирует издание компанию.

Заметим, что аэропорт "Борисполь", который до полномасштабного вторжения России в 2022 году обслуживал более 15 миллионов пассажиров и обеспечивал большинство международных авиаперевозок страны, временно приостановил свою работу из-за боевых действий.

Также стоит отметить, что в Центре транспортных стратегий писали о подготовке "Борисполя" совместно с японскими партнерами к восстановлению авиационной инфраструктуры Украины. До конца марта планируют завершить подготовительный этап проекта модернизации аэропорта. На прошлой неделе в "Борисполе" состоялась рабочая встреча с участием представителей JICA, Nippon Koei и Посольства Японии, где обсуждали кибербезопасность, модернизацию систем контроля и интеграцию технических решений.

Тогда же генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский отметил готовность обеспечить полную операционную способность к восстановлению полетов в соответствии с международными стандартами.

Ранее эксперт объяснял, что Украина в состоянии войны не имеет возможности гарантировать безопасность пассажирских авиаперевозок, поэтому аэропорты открывать нецелесообразно, а небо должно оставаться закрытым для гражданских самолетов.

Кроме того, Фокус писал, что во время войны можно было бы возобновить перелеты в аэропортах на западе страны, в частности в Ужгороде. Одна там аэропорту не хватает мощностей.