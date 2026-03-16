Украина готовится открыть небо: создана рабочая группа для запуска аэропортов

Министерство развития общин и территорий Украины создало рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой к восстановлению функционирования аэропортов после полномасштабного вторжения России. Соответствующий приказ "О создании Рабочей группы по подготовке к восстановлению функционирования аэропортов Украины" подписал вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщили Forbes 16 марта.

Вновь созданная группа будет работать как консультативно-совещательный орган при министерстве. Ее основной задачей станет подготовка предложений по восстановлению полетов гражданской авиации и обеспечения надлежащего уровня безопасности критической инфраструктуры в этой сфере.

Відео дня

Предполагается, что участники группы будут проводить заседания как в офлайн-формате, так и дистанционно. По результатам работы они будут готовить рекомендации и предложения для руководства министерства по восстановлению деятельности украинских аэропортов и защиты инфраструктуры гражданской авиации.

Председателем рабочей группы назначен заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач. Деркач будет иметь право привлекать к работе представителей центральных органов исполнительной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, работающих в сфере авиации и инфраструктуры.

"Контроль за выполнением этого приказа возложить на заместителя Министра Сергея Деркача", — отметил Кулеба в приказе.

В состав рабочей группы вошли представители различных государственных структур и авиационной отрасли. Среди них: заместитель директора департамента гражданской защиты и превентивной деятельности Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Батечко, первый заместитель председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Николай Бойко, а также заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров. Также в группе будут работать первый заместитель председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук, директор госпредприятия "Украэрорух" Андрей Ярмак и другие представители отрасли.

Вопрос открытия воздушного пространства Украины для гражданской авиации обсуждается еще с 2023 года. В частности, 1 декабря 2023 года в Офисе президента заявляли, что аэропорт "Борисполь" в ближайшее время сможет снова принимать и отправлять самолеты.

В 2024 году старший партнер страховой компании Marsh McLennan Криспин Эллисон во время 10-го Киевского международного экономического форума заявил, что Украина может возобновить полеты как минимум из одного аэропорта до конца января 2025 года. Среди возможных вариантов называли "Львов" или "Борисполь".

Напомним, что международный аэропорт "Борисполь" технически готов к возобновлению полетов. Он может заработать после принятия соответствующего решения по безопасности полетов. Рассматривались сценарии, при которых аэропорт сможет постепенно возобновить работу, когда ситуация с безопасностью в воздушном пространстве Украины позволит принимать гражданские рейсы.

Ранее мы также информировали, что после завершения войны украинская гражданская авиация может столкнуться с дефицитом пилотов. Значительная часть авиаспециалистов за время полномасштабной войны перешла работать в иностранные авиакомпании или сменила профессию. Это может усложнить быстрое восстановление полноценных полетов.