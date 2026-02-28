Закрытое небо: куда исчезли украинские гражданские пилоты за четыре года войны

Четыре года войны украинское небо остается закрытым для гражданской авиации. Аэропорты выживают без доходов, самолеты работают за рубежом, а страна рискует потерять главное — своих пилотов. Вопрос уже не только в том, когда откроют небо, а будет ли кому поднимать самолеты после войны. Фокус выяснил, куда делись украинские гражданские летчики и вернутся ли они домой.

Четыре года полномасштабной войны украинское небо остается закрытым для гражданской авиации. Табло вылетов в региональных аэропортах давно не обновляются, взлетные полосы молчат, а вместо гула турбин страна слышит сирены воздушной тревоги. Самолеты украинских авиакомпаний работают за рубежом или стоят на хранении, а сама отрасль существует в режиме ожидания — без четкой даты возвращения.

За это время Украина потеряла не только рейсы и маршруты. Она рискует потерять кадры — пилотов, инженеров, диспетчеров. Тех, кто годами строил гражданскую авиацию.

Фокус разбирался, куда делись украинские гражданские пилоты за эти годы войны и будет ли кому поднимать самолеты в небо после ее завершения.

Профессия, которая не терпит пауз

"Пилот — это человек, который не может жить без полетов", — говорит Фокусу авиационный эксперт Кирилл Новиков. И в этом нет преувеличения. Для большинства летчиков это не просто работа, а способ существования. Их карьера — это годы обучения, тренажеры, допуски, медицинские комиссии, постоянное подтверждение квалификации.

Авиация не признает пауз. Если ты не летаешь — ты теряешь форму. А восстановить ее сложно и дорого.

Первая трещина в системе появилась еще во время пандемии COVID-19. Тогда часть украинских пилотов вынуждена была искать работу за границей, чтобы поддерживать налет и лицензии. В Украине рейсы сокращались, авиакомпании экономили, а государство не предложило системной программы поддержки профессии.

После 24 февраля 2022 года гражданская авиация в Украине остановилась полностью.

Миграция без табло вылета

По словам эксперта, часть пилотов успела уехать в первые месяцы войны. Кто-то имел контракты за рубежом, кто-то получил командировки от украинских компаний, которые продолжили работать за пределами страны. Например, самолеты украинского лоукостера SkyUp Airlines выполняют рейсы в Европе, а значительная часть экипажей работает там на постоянной основе или вахтово.

Но далеко не все смогли уехать. Гражданский пилот юридически ничем не отличается от других граждан. Если он не имеет специального статуса или бронирования, пересечь границу во время военного положения сложно или невозможно.

В результате сформировалась тихая миграция: часть украинских летчиков интегрировалась в рынок ЕС, Ближнего Востока, Азии. Часть — сменила профессию или временно ушла из авиации. Часть — ждет.

И главный вопрос — вернутся ли они.

Могли ли гражданские пилоты пойти в боевую авиацию?

В обществе периодически возникает предположение: если есть опытные гражданские летчики, почему бы не переучить их на боевых?

Реальность сложнее.

"После реактивной эры гражданская и военная авиация технологически разошлись настолько, что это фактически разные профессии. Переход из боевой в гражданскую — возможен, хотя и требует обучения. Наоборот — значительно сложнее", — говорит Новиков.

Летать — это одно. Использовать вооружение, работать с боевыми системами, выполнять маневры на сверхзвуковых скоростях — совсем другое.

"Да, пилот пассажирского самолета может относительно быстро переучиться на военно-транспортный самолет — например, на Ан-26. Но сесть за штурвал истребителя — это месяцы обучения в военном вузе", — продолжает эксперт.

Поэтому гражданская авиация во время войны не стала кадровым резервом боевой.

"Аэропорты сейчас живут без доходов": что будет с инфраструктурой после войны

Даже если боевые действия прекратятся завтра, гражданская авиация не сможет восстановиться мгновенно.

"Люди думают, что достаточно объявить об открытии неба — и самолеты сразу полетят. Но авиация — это страхование, сертификация и оценка рисков. Пока существует угроза ракетных ударов, международные страховые компании не будут покрывать рейсы над Украиной", — объясняет Новиков.

Без страхового покрытия ни одна авиакомпания не имеет права выполнять полеты. Формальное прекращение боевых действий не означает автоматического возвращения гражданских рейсов — необходимы подтвержденные механизмы контроля воздушного пространства.

Отдельный вызов — состояние аэропортов.

"В Запорожье был фактически новый терминал, открытый в 2019 году. Сегодня мы говорим о масштабных разрушениях и потребности в серьезных инвестициях", — отмечает эксперт.

Херсонский аэропорт фактически уничтожен — там речь идет уже не о ремонте, а о полной реконструкции. Аэропорт в Николаеве также получил значительные повреждения и требует технических обследований и восстановления инфраструктуры.

По оценкам, на восстановление аэропортовой сети понадобятся миллиарды долларов.

"Часть аэропортов поддерживается в режиме минимальной готовности. Сохраняется персонал, выполняются регламентные работы. Но доходов нет: нет рейсов — нет пассажирских сборов, аренды, коммерческой деятельности. Это стратегические предприятия без прибыли", — говорит Новиков.

"Без протоколов мы авиацию не откроем"

Безопасность — это не только вопрос ПВО, а прежде всего полная и безусловная гарантия контроля воздушного пространства.

"Открытие неба возможно только при условии такой гарантии. Если будет сохраняться опасность обстрелов или угроза с воздуха, гражданская авиация не сможет работать", — объясняет эксперт.

В то же время на момент открытия аэропортов должны действовать четкие протоколы быстрого реагирования.

Речь идет о системах мгновенного оповещения, остановке посадки и высадки, эвакуации в укрытия и наличии защищенной инфраструктуры.

По словам Новикова, только при таких условиях риск может быть признан контролируемым — и только тогда международные перевозчики начнут рассматривать возвращение.

Хватит ли Украине пилотов после войны?

Даже если вопрос инфраструктуры и безопасности будет решен, перед отраслью встанет кадровый вызов.

Пилоты, которые смогли уехать, пытались сохранить профессию — поддерживали налет, работали по контрактам, подтверждали лицензии. За несколько лет часть из них уже интегрировалась в международный рынок и получила стабильные условия труда.

"Возвращение — это не только эмоциональное решение. Это вопрос безопасности, стабильности и долгосрочных перспектив", — отмечает эксперт.

И даже если аэропорт, сохранивший инфраструктуру, сможет возобновить работу через несколько месяцев после прекращения боевых действий, полноценная перезагрузка рынка займет годы.

Украина может столкнуться с ситуацией, когда технически небо будет готово к открытию, но придется конкурировать за собственных специалистов.

"Если не будет понятной государственной политики по возвращению кадров, мы рискуем получить дефицит экипажей", — заключает Новиков.

Четыре года простоя — это не только о разрушенных полосах и терминалах. Это о людях, от которых зависит, вернутся ли пассажирские самолеты в украинское небо.

