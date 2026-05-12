Москва может согласиться: Украина хочет договориться об "аэропортовом перемирии" с Россией, — Politico

Украина хочет достичь "аэропортового перемирия" с Россией, и чтобы Европа стала посредником в переговорах с Москвой по этому вопросу. Соответствующее предложение высказал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Киев хочет, чтобы европейские лидеры "оживили" приостановленные мирные переговоры с Россией, договорившись о взаимном прекращении атак на аэропорты. Об этом 11 мая сообщило издание Politico.

"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попробуем решить или достичь так называемого перемирия по аэропортам", — сказал Сибига журналистам в Брюсселе.

Медиа отмечает, что подобная идея предоставила бы европейским лидерам "конкретную роль" в дипломатии во время, когда переговоры между сторонами под эгидой Вашингтона замедлились, а российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует особого желания заключить соглашение о прекращении войны.

Что может означать "аэропортовое перемирие" между Украиной и Россией

Politico пояснило, что достижение такого перемирия означало бы заключение "ограниченного соглашения" между Киевом и Москвой о воздержании от атак на аэропорты друг друга. Глава украинского МИД считает, что в Кремле на такое предложение могут согласиться, поскольку ряд российских аэропортов становятся уязвимыми на фоне атак украинских дронов.

"Возможно, наши европейские союзники, создав платформу или, возможно, специальную группу, могли бы обсудить (перемирие по аэропортам — ред.)", — предположил Сибига.

Чиновник также сообщил, что президент Владимир Зеленский уже обсудил идею с некоторыми европейскими лидерами.

В то же время Сибига подчеркнул, что Украина не просит Европу "заменить" США в контактах с РФ.

"Это должно быть дополняющее направление — не вместо, не альтернативное", — пояснил глава МИД.

Представитель ЕС, знакомый с этим вопросом, отметил, что Сибига затронул вопрос перемирия в аэропортах во время закрытой встречи с министрами иностранных дел ЕС. Чиновник сказал, что министрам необходимо прежде всего определить, чего сама Европа ожидает от любых последующих контактов с Кремлем.

Другие подробности относительно "аэропортового перемирия" пока неизвестны.

