Москва може погодитися: Україна хоче домовитися про "аеропортне перемир'я" з Росією, — Politico

Україна хоче досягти "аеропортного перемир'я" з Росією, і щоб Європа стала посередником у переговорах з Москвою щодо цього питання. Відповідну пропозицію висловив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Київ хоче, аби європейські лідери "пожвавили" призупинені мирні переговори з Росією, домовившись про взаємне припинення атак на аеропорти. Про це 11 травня повідомило видання Politico.

"Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого перемир’я щодо аеропортів", — сказав Сибіга журналістам у Брюсселі.

Медіа зазначає, що подібна ідея надала б європейським лідерам "конкретну роль" у дипломатії у час, коли переговори між сторонами під егідою Вашингтона сповільнилися, а російський диктатор Володимир Путін не демонструє особливого бажання укласти угоду про припинення війни.

Відео дня

Що може означати "аеропортне перемир'я" між Україною та Росією

Politico пояснило, що досягнення такого перемир'я означало б укладення "обмеженої угоди" між Києвом та Москвою щодо утримання від атак на аеропорти одне одного. Глава українського МЗС вважає, що у Кремлі на таку пропозицію можуть погодитися, оскільки низка російських аеропортів стають вразливими на тлі атак українських дронів.

"Можливо, наші європейські союзники, створивши платформу або, можливо, спеціальну групу, могли б обговорити (перемир’я щодо аеропортів — ред.)", — припустив Сибіга.

Посадовець також повідомив, що президент Володимир Зеленський вже обговорив ідею з деякими європейськими лідерами.

Водночас Сибіга наголосив, що Україна не просить Європу "замінити" США у контактах із РФ.

"Це має бути доповнюючий напрямок — не замість, не альтернативний", — пояснив глава МЗС.

Представник ЄС, обізнаний із цим питанням, зазначив, що Сибіга торкнувся питання перемир'я в аеропортах під час закритої зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС. Чиновник сказав, що міністрам необхідно передусім визначити, чого сама Європа очікує від будь-яких наступних контактів із Кремлем.

Інші подробиці щодо "аеропортного перемир'я" наразі невідомі.

Раніше Кирило Буданов прокоментував виданню LRT можливі переговори Путіна і Зеленського.

Нагадаємо, 10 травня Володимир Зеленський заявив, що Путін нарешті готовий до реальних зустрічей.