Москва може погодитися: Україна хоче домовитися про "аеропортне перемир'я" з Росією, — Politico
Україна хоче досягти "аеропортного перемир'я" з Росією, і щоб Європа стала посередником у переговорах з Москвою щодо цього питання. Відповідну пропозицію висловив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Київ хоче, аби європейські лідери "пожвавили" призупинені мирні переговори з Росією, домовившись про взаємне припинення атак на аеропорти. Про це 11 травня повідомило видання Politico.
"Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого перемир’я щодо аеропортів", — сказав Сибіга журналістам у Брюсселі.
Медіа зазначає, що подібна ідея надала б європейським лідерам "конкретну роль" у дипломатії у час, коли переговори між сторонами під егідою Вашингтона сповільнилися, а російський диктатор Володимир Путін не демонструє особливого бажання укласти угоду про припинення війни.
Що може означати "аеропортне перемир'я" між Україною та Росією
Politico пояснило, що досягнення такого перемир'я означало б укладення "обмеженої угоди" між Києвом та Москвою щодо утримання від атак на аеропорти одне одного. Глава українського МЗС вважає, що у Кремлі на таку пропозицію можуть погодитися, оскільки низка російських аеропортів стають вразливими на тлі атак українських дронів.
"Можливо, наші європейські союзники, створивши платформу або, можливо, спеціальну групу, могли б обговорити (перемир’я щодо аеропортів — ред.)", — припустив Сибіга.
Посадовець також повідомив, що президент Володимир Зеленський вже обговорив ідею з деякими європейськими лідерами.
Водночас Сибіга наголосив, що Україна не просить Європу "замінити" США у контактах із РФ.
"Це має бути доповнюючий напрямок — не замість, не альтернативний", — пояснив глава МЗС.
Представник ЄС, обізнаний із цим питанням, зазначив, що Сибіга торкнувся питання перемир'я в аеропортах під час закритої зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС. Чиновник сказав, що міністрам необхідно передусім визначити, чого сама Європа очікує від будь-яких наступних контактів із Кремлем.
Інші подробиці щодо "аеропортного перемир'я" наразі невідомі.
