"Україна готова": Буданов висловився про можливі переговори Зеленського і Путіна

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив під час візиту до Литви, що Україна готова до переговорів з Росією, якщо Москва справді налаштована на серйозний діалог.

Про це повідомило литовське видання LRT.

Водночас він наголосив, що розмова між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним не станеться раптово, “як грім серед ясного неба”.

Коментуючи заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про можливу розмову між президентами України та РФ, Буданов пожартував, що між воюючими країнами немає прямого телефонного зв’язку.

“Такі дзвінки по мобільному телефону не здійснюються”, — сказав він журналістам.

Водночас Буданов заявив, що Україна не відмовляється від можливості діалогу.

“Якщо говорити серйозно, то якщо Російська Федерація дійсно готова до серйозної розмови, Україна також була б готова”, — наголосив глава ОП.

Він також підкреслив, що позиція Києва щодо завершення війни залишається незмінною. За словами Буданова, Україна неодноразово демонструвала готовність до миру та припинення бойових дій.

“Укладення миру — це не слабкість, а доказ здорового глузду”, — заявив він.

Окремо Буданов прокоментував ситуацію на фронті. За його словами, вона залишається “стабільною”, як і російський режим. Водночас він додав: “Але в цьому світі немає нічого вічного”.

Раніше аналітики ISW заявляли, що Кремль не демонструє готовності до прямих переговорів з Україною та висуває умови, які Київ вважає неприйнятними. Попри заяви про мир, Росія продовжує завдавати масованих ударів по українській території.

Також Financial Times писало, що в Євросоюзі можуть розглянути можливість прямих контактів із Володимиром Путіним через розчарування ходом переговорів, які веде адміністрація Дональда Трампа.