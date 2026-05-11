"Украина готова": Буданов высказался о возможных переговорах Зеленского и Путина

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил во время визита в Литву, что Украина готова к переговорам с Россией, если Москва действительно настроена на серьезный диалог.

Об этом сообщило литовское издание LRT.

В то же время он подчеркнул, что разговор между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не произойдет внезапно, "как гром среди ясного неба".

Комментируя заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном разговоре между президентами Украины и РФ, Буданов пошутил, что между воюющими странами нет прямой телефонной связи.

"Такие звонки по мобильному телефону не осуществляются", — сказал он журналистам.

В то же время Буданов заявил, что Украина не отказывается от возможности диалога.

"Если говорить серьезно, то если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова", — подчеркнул глава ОП.

Он также подчеркнул, что позиция Киева относительно завершения войны остается неизменной. По словам Буданова, Украина неоднократно демонстрировала готовность к миру и прекращению боевых действий.

"Заключение мира — это не слабость, а доказательство здравого смысла", — заявил он.

Отдельно Буданов прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, она остается "стабильной", как и российский режим. В то же время он добавил: "Но в этом мире нет ничего вечного".

Ранее аналитики ISW заявляли, что Кремль не демонстрирует готовности к прямым переговорам с Украиной и выдвигает условия, которые Киев считает неприемлемыми. Несмотря на заявления о мире, Россия продолжает наносить массированные удары по украинской территории.

Также Financial Times писало, что в Евросоюзе могут рассмотреть возможность прямых контактов с Владимиром Путиным из-за разочарования ходом переговоров, которые ведет администрация Дональда Трампа.