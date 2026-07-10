Крим атакують дрони: у Керчі чутно стрілянину і вибухи, виникли перебої зі світлом, — соцмережі (відео)

У ніч на 10 липня мешканці різних куточків окупованого Криму чули вибухи та стрілянину. Півострів опинився під атакою безпілотників, у мережі пишуть про влучання у важливий енергетичний об'єкт окупантів.

Атака на Крим почалася близько 02:00 години: у Керчі, де бере свій початок Кримський міст, пролунали вибухи. Про це повідомив моніторинговий канал "Крымский ветер".

Після 02:00 години поблизу Євпаторії було чутно проліт безпілотників у небі, а також роботу мобільних вогневих груп окупантів, які намагалися збити дрони. Після цього прогримів вибух та зникла електроенергія.

Через деякий час світло також зникло у Саках, повідомив "Крымский ветер". Згодом, ближче 03:00 години, у Керчі знову було чутно звуки роботи протиповітряної оборони, яка намагалася збити безпілотники над містом. У місцевих Telegram-каналах попереджали про роботу ППО у Керчі. Кадри атаки потрапили на відео, яке поширили у мережі.

Відео дня

Кадри стрілянини по дронах в окупованій Керчі цієї ночі

Пізніше OSINT-аналітики написали, що в Євпаторії світло зникло через можливий удар по електропідстанції "Мойнаки".

"ПС 110/10 кВ "Мойнаки" — важливий енергетичний вузол, понижувальна підстанція", — зазначили аналітики.

Цієї ночі дрони могли уразити важливий енергетичний об'єкт у Євпаторії Фото: Крымский ветер

Окупаційна влада на момент публікації не коментувала атаки на півострів. Українські військові поки що не підтверджували ураження підстанції окупантів.

Нагадаємо, 9 липня Мадяр показав удари по 14 російських танкерах та підсумував операцію в Азові.

Також 9 липня безпілотники атакували одразу дві нафтобази росіян: пожежі здійнялися на об'єктах у Твері та Ставропольському краю РФ.