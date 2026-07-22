Дрони атакували логістичний центр Wildberries у Ставропольському краю РФ: на місці вирує масштабна пожежа (відео)

У мережі пишуть, що під ранок 22 липня безпілотники уразили великий логістичний центр компанії Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю РФ.

Після серії влучань на території здійнялася масштабна пожежа та густий чорний дим. Про можливе ураження об'єкта повідомили моніторингові канали.

Ймовірні кадри удару по логістичному центру Wildberries у Невинномиську

Місцева влада атаку дронів на Невинномиськ вже підтвердила. Близько 03:30 російські ЗМІ повідомляли з посиланням на губернатора, що у Невинномиську ППО відбиває наліт безпілотників, націлений на промислову зону міста. На той час чиновник заявляв про кілька збитих дронів.

Близько 05:00 години губернатор Ставропольського краю інформував, що у Невинномиську здійнялася пожежа внаслідок атаки дронів. Він зокрема заявив про займання на території складського комплексу, проте не став уточнювати подробиць. За його словами, через обстріл постраждали двоє осіб.

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Пожежа у Невинномиську, що здійнялася внаслідок атаки дронів Фото: Скрін відео

За даними влади, на місцях працюють пожежники та інші оперативні служби. Станом на 06:00 годину у регіоні вже оголосили відбій повітряної тривоги.

Всі наслідки ураження об'єкта та можливі збитки поки що уточнюються. Голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, коментуючи атаку, зауважив, що площа логістичного центру компанії у Невинномиську сягає близько 90 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, це не єдиний центр Wildberries, який уразили безпілотники цієї ночі. Також OSINT-канали писали про удар по великому хабу компанії у місті Краснодар, де керівництво оголосило про евакуацію на тлі атаки.

Днями також дрони атакували склади Wildberries у Подольську Московської області, які є одними з найбільших логістичних хабів у володінні компанії.