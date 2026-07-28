Атака на Wildberries у Коледіно: ППО Підмосков'я підпалила сусідній склад, — OSINT-канали

Російські ЗМІ повідомили, що в бік Москви летіло понад 390 безпілотників, 81 із яких нібито було перехоплено силами ППО під час наближення. Імовірно, ціллю був логістичний центр Wildberries у Коледіно, але в результаті загорівся сусідній склад.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що атака тривала десять годин — з 20:30 напередодні до 6:30. "На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — зазначив Собянін, не уточнивши інформацію про наслідки атаки, але Фокус зібрав усе, що відомо.

OSINT-канал Airborne Division повідомляє, що в підмосковному Коледіно горить складська територія логістичного оператора "3PL" загальною площею 18 300 кв. м. В результаті влучання на об’єкті виникла масштабна пожежа, причому стверджується, що пожежу спровокувала російська ППО.

Логістичний центр Wildberries поки що не зазнав збитків. Варто зазначити, що Коледіно — це не просто населений пункт, а один із найбільших центрів складської та розподільчої логістики в Росії.

Відео дня

Там розташовані величезні центри Wildberries, склади інших великих компаній, логістичні комплекси класу А та термінали, через які щодня проходять сотні тисяч, а іноді й мільйони товарів.

Wildberries у Коледіно поки що не постраждав Фото: Соцсети

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що один із дронів впав на багатоповерховий будинок на вулиці Земській у підмосковному Чехові. Також сталося "займання шин на відкритому майданчику". Згідно з аналізом кадрів очевидців, який провела Astra, пожежа спалахнула на території Чеховського регенеративного заводу, що спеціалізується на переробці зношених автомобільних шин, гумової крихти та різних гумотехнічних виробів. За даними самого підприємства, воно є одним із найбільших російських виробників у цій сфері.

Воробйов також заявив, що "кілька десятків безпілотників" було збито над Домодєдово, Подольськом, Раменськом та Коломною.

Примітно, що Воробйов не повідомляв про пожежу на території заводу та на складі.

На тлі масованої атаки дронів у Московській області діяв режим безпілотної небезпеки. Три аеропорти — Внуково, Жуковський і Домодєдово — запровадили обмеження на польоти.

Нагадаємо, що Фокус писав про атаку дронів у Підмосков’ї.

А 27 липня безпілотники завдали ударів по російських містах Ростов і Таганрог: під ударом опинилися морський порт та залізнична інфраструктура.