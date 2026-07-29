Дроны атакуют российскую Рязань: под ударом очередной склад Wildberries и НПЗ (видео)

Ранним утром 29 июля в российском городе Рязань прогремела серия взрывов на фоне атаки беспилотников. После ударов в городе зафиксированы возгорания на нескольких объектах.

Вероятно, дроны нанесли удар по очередному российскому складу компании Wildberries в Рязани. Об этом сообщили OSINT-аналитики.

На объекте после "ударов" зафиксированы возгорания и задымление. Кадры атаки были опубликованы в сети.

Кадры нападения на российский город Рязань 29 июля

Через некоторое время мониторинговые каналы сообщили, что, помимо Wildberries, в Рязани дроны, возможно, также поразили местный нефтеперерабатывающий завод. На предприятии также наблюдается возгорание и сильное задымление после атаки.

Кадры нападения на НПЗ в Рязани

Стоит отметить, что Рязанский НПЗ — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России, на долю которого приходится около 5 % общего объема переработки нефти в РФ. Годовая мощность завода составляет около 17 миллионов тонн нефти. Известно также, что нефтепродукты именно с этого завода поставляются армии Кремля.

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Местные власти подтвердили атаку дронов на регион. Российские СМИ со ссылкой на заявление губернатора области Павла Малкова сообщают, что в Рязани произошло возгорание на территории "одного из предприятий" в результате атаки БПЛА. Также Малков сообщал о том, что российская противовоздушная оборона пытается отразить массированную атаку дронов на Рязань. Других подробностей пока местные власти не раскрыли.

Напомним, что во время атаки на Wildberries в Коледино в Московской области 28 июля российские силы ПВО подожгли соседний склад.

Кроме того, 25 июля дроны атаковали российский склад Wildberries в Екатеринбурге, расположенный в 1700 километрах от границы с Украиной.