Дрони атакують російські Саратов і Енгельс: під ударами НПЗ, промзона і авіабаза РФ (фото, відео)

В російському місті Саратові, а також у сусідньому Енгельсі лунають вибухи та почалася пожежа. За повідомленнями місцевих, під атакою дронів перебуває НПЗ і промзона

Моніторингові канали повідомляють, що мова може йти про ураження Саратовського НПЗ, місцевої промзони. Про це зазначають фахівці проєкту Exilenova+.

Також монітори повідомляють про низку вибухів у місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому. Саме на цьому летовищі базують літаки стратегічної авіації РФ Ту-95 та Ту-160.

Видання Astra підтверджує факт займання та вибухів у Саратові й Енгельсі. Там додають, що місцеві чули гучні звуки та бачили початок займання після влучань.

Пізніше моніторингові пабліки повідомили, що через роботу російського ППО стався вибух БПЛА, а також займання у багатоповерхівці. Наразі точної інформації ще не надходило, а російські офіційні органи поки не коментують факт атаки.

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Пізніше проєкт Falcon Insight підтвердив факт влучання по місцевому НПЗ. За словами фахівців проєкту, під ударом опинилася установка каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600, установка ЕЛОУ-АВТ-6, установка каталітичного риформінгу Л-35-11/300, а також установка ізомеризації пентан-гексанової фракції.

"Один з осередків пожежі, можливо, є наслідком горіння факельної установки", — пишуть фахівці.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дрони атакували склад Wildberries у російській Пензі. ЗМІ пишуть, що щонайменше 200 співробітників підприємства було евакуйовано після ударів і початку пожежі.

Згодом стало відомо, що в російському Волгограді дрони атакували логістичний хаб Wildberries та НПЗ. У місті прогриміла серія вибухів, після яких здійнялася сильна пожежа і чорний дим.