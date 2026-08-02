Дроны атакуют российские Саратов и Энгельс: под ударами НПЗ, промзона и авиабаза РФ (фото, видео)

В российском городе Саратове, а также в соседнем Энгельсе раздаются взрывы и начался пожар. По сообщениям местных, под атакой дронов находится НПЗ и промзона.

Мониторинговые каналы сообщают, что речь может идти о поражении Саратовского НПЗ, местной промзоны. Об этом отмечают специалисты проекта Exilenova+.

Также мониторы сообщают о ряде взрывов в городе Энгельс Саратовской области в районе аэродрома. Именно на этом аэропорту базируют самолеты стратегической авиации РФ Ту-95 и Ту-160.

Издание Astra подтверждает факт возгорания и взрывов в Саратове и Энгельсе. Там добавляют, что местные слышали громкие звуки и видели начало возгорания после попадания.

Позже мониторинговые паблики сообщили, что из-за работы российского ПВО произошел взрыв БПЛА, а также возгорание в многоэтажке. Пока точной информации еще не поступало, а российские официальные органы пока не комментируют факт атаки.

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Позже проект Falcon Insight подтвердил факт попадания по местному НПЗ. По словам специалистов проекта, под ударом оказалась установка каталитического риформинга ЛЧ-35-11/600, установка ЭЛОУ-АВТ-6, установка каталитического риформинга Л-35-11/300, а также установка изомеризации пентан-гексановой фракции.

"Одна из очагов пожара, возможно, является следствием горения факельной установки", — пишут специалисты.

Ранее Фокус сообщал о том, как дроны атаковали состав Wildberries в российской Пензе. СМИ пишут, что не менее 200 сотрудников предприятия были эвакуированы после ударов и начала пожара.

Впоследствии стало известно, что в российском Волгограде дроны атаковали логистический хаб Wildberries и НПЗ. В городе прогремела серия взрывов, после которых произошел сильный пожар и черный дым.