Дроны атакуют Зеленодольск в Татарстане: что может быть целью (видео)

Этот объект уже был атакован на прошлой неделе, но пока нет подтверждения, что сегодняшняя атака была удачной. Впрочем, взрывы также слышали в Алабуге, где расположен завод по производству беспилотников.

В Зеленодольске (Татарстан) атакован логистический центр Wildberries, следует из OSINT-анализа ASTRA.

Согласно анализу кадров от очевидцев, под атаку попал логистический комплекс Wildberries, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, промышленная площадка "Зеленодольск", 20.

По имеющимся кадрам видно, что после атаки наблюдается задымление над зданием комплекса.

Этот склад WB уже атаковали дроны 23 июля. Впрочем, видео, которое сняли очевидцы, демонстрирует, что дрон не попал в логистический центр "Озон", компании, которая является главным конкурентом Wildberries в России.

Відео дня

Также утром 31 июля жители Казани и пригорода сообщали о взрывах. И были слышны взрывы, или как их называют в России, "хлопки", в Елабуге. Именно там находится экономическая зона "Алабуга", где производят российские ударне дроны "Шахед".

Склад WB в Зеленодольске уже атаковали дроны 23 июля.

Украина пока официально не подтверждала атаку на Татарстан.

Кроме Зеленодольска также был атакован Wildberries в Волгограде. По состоянию на утро также продолжает гореть НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". И взрывы были слышны в порту Каспийск в Дагестане.

Напомним, Фокус писал об атаке на Волгоград со всеми подробностями.

Также мы рассказывали, какие объекты в РФ были атакованы 30 июля и сколько еще логистических центров Wildberries осталось в России.