Дрони атакують Зелендольськ у Татарстані: що може бути ціллю (відео)

Цей об’єкт уже зазнав атаки минулого тижня, але поки що немає підтвердження, що сьогоднішня атака була успішною. Втім, вибухи також було чутно в Алабузі, де розташований завод з виробництва безпілотників.

У Зеленодольську (Татарстан) було здійснено напад на логістичний центр Wildberries, як випливає з OSINT-аналізу ASTRA.

Згідно з аналізом відеозаписів, зроблених очевидцями, під атаку потрапив логістичний комплекс Wildberries, розташований за адресою: Республіка Татарстан, Зеленодольський район, промисловий майданчик "Зеленодольськ", 20.

З наявних кадрів видно, що після атаки над будівлею комплексу спостерігається задимлення.

Цей склад WB вже атакували дрони 23 липня. Втім, відео, зняте очевидцями, показує, що дрон не влучив у логістичний центр "Озон" — компанії, яка є головним конкурентом Wildberries у Росії.

Відео дня

Також вранці 31 липня мешканці Казані та передмістя повідомляли про вибухи. І були чутні вибухи, або, як їх називають у Росії, "хлопки", в Єлабузі. Саме там розташована економічна зона "Алабуга", де виробляють російські ударні дрони "Шахед".

Склад WB у Зеленодольську вже атакували дрони 23 липня.

Україна поки що офіційно не підтвердила напад на Татарстан.

Окрім Зеленодольська, також було атаковано магазин Wildberries у Волгограді. Станом на ранок також продовжує горіти НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка". А вибухи було чутно в порту Каспійськ у Дагестані.

Нагадаємо, що "Фокус" детально висвітлював атаку на Волгоград.

Також ми розповідали, які об’єкти в РФ зазнали атак 30 липня та скільки ще логістичних центрів Wildberries залишилося в Росії.