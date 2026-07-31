"Город окутало дымом": в российском Волгограде дроны атаковали логистический хаб Wildberries и НПЗ (видео)

В ночь на 31 июля беспилотники атаковали российский Волгоград. В городе прогремела серия взрывов, после которых разразился сильный пожар и поднялся чёрный дым.

По предварительным данным, в Волгограде дроны могли нанести удар по очередному складу компании Wildberries, а также по местному нефтеперерабатывающему заводу, принадлежащему компании "Лукойл". Об этом сообщили OSINT-каналы.

Что касается Wildberries в Волгограде, то, по предварительным данным, дроны атаковали распределительный центр компании — логистический комплекс площадью 44 тысячи квадратных метров. Аналитики отмечают, что этот объект является ключевым логистическим узлом для Волгоградской, Астраханской и соседних областей РФ.

Кадры пожара в Волгограде после атаки дронов 31 июля

Кроме того, зафиксировано попадание по местному НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереработка". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие нефтепродукты, имеющие важное значение для экономики страны и обеспечения топливом гражданского и государственного секторов.

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Пожар в Волгограде после атаки дронов

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод также считается крупнейшим производителем горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе РФ. На предприятии ежегодно перерабатывается более 15 миллионов тонн нефти, что составляет 5,6% от общего объема переработки в России.

На момент публикации официальных подтверждений поражения объектов не было.

Напомним, в ночь на 30 июля беспилотники нанесли удар по складу компании Wildberries в российском городе Пензе.

Кроме того, 30 июля дроны долетели до Сарапула в Удмуртии, где после атаки также загорелся склад Wildberries.