Московську область атакують дрони: у Чехові неподалік від Москви спалахнула пожежа (відео)

Під ранок 4 серпня безпілотники атакували Московську область Росії. Серія вибухів прогриміла зокрема у місті Чехов, що за приблизно 50 кілометрів від Москви.

Внаслідок атаки у Чехові сталися "прильоти" і здійнявся сильний дим. Про атаку на місто повідомили OSINT-канали.

"У Чехові, Московська область, пожежа після атаки", — пишуть моніторингові канали.

Тим часом у мережі поширили кадри ранкової атаки на Чехов. На відео та фото видно проліт невідомих безпілотників над містом, а також дим від пожежі. Очевидці стверджують, що пожежа на місці влучання дедалі більше розгоряється.

Кадри атаки дронів на Чехов 4 серпня

Через деякий час OSINT-канали повідомили, що, за попередньою інформацією, у Чехові дрони могли атакувати черговий логістичний хаб компанії Wildberries. Однак офіційних даних щодо цього немає. Станом на 05:50 годину, як стверджують очевидці, наліт дронів на місто продовжувався.

Відео дня

До того ж "Росавіація" повідомляла, що в аеропорту "Домодєдово", розташованому неподалік від Москви, на тлі атаки безпілотників було запроваджено обмеження на посадження та виліт літаків.

"Аеропорт "Домодєдово" приймає та відправляє рейси за погодженням з відповідними органами у зв'язку із запровадженням тимчасових обмежень на використання повітряного простору в районі летовища", — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що Чехов у Московській області дрони атакують не вперше. 28 липня OSINT-канали писали, що БпЛА атакували місцеве підприємство ЗАТ "Гідростальконструкція".

Нагадаємо, 2 серпня безпілотники атакували склад Wildberries у Новосемейкіно Самарської області РФ: росіяни самі "позначили" ціль.

Також наприкінці липня дрони долетіли до російського Зеленодольська у Татарстані: під ударом опинився логістичний хаб Wildberries.