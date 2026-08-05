РФ уничтожила сортировочный центр "Новой почты" и склад ROZETKA под Киевом: есть погибшие

В ночь на 5 августа в результате массированной российской атаки были уничтожены сортировочный центр "Новой почты" в Киеве и складской комплекс ROZETKA в Броварах. В результате удара по "Новой почте" погибли три человека, ещё восемь получили ранения.

Об этом сообщили в "Новой почте".

В компании заявили, что во время атаки российские войска применили кассетные боеприпасы. Среди погибших — двое водителей партнера-перевозчика и один сотрудник подрядной организации.

Компания отметила, что поддерживает постоянную связь с семьями погибших и оказывает им необходимую помощь.

В настоящее время ведется оценка последствий атаки. "Новая почта" сообщила, что возместит клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым из них, чтобы сообщить подробности возмещения.

В компании также подчеркнули, что, несмотря на уничтожение сортировочного центра, продолжают работать по всей Украине. Актуальный статус отправлений и их отслеживание доступны в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

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В ROZETKA сообщили, что в ходе той же атаки был разрушен складской комплекс компании в Броварах. Это уже третья атака на инфраструктуру компании за последнюю неделю. На этот раз обошлось без пострадавших.

Нападение на складской комплекс компании ROZETKA Фото: ГСЧС

В компании отметили, что команда уже работает над устранением последствий и перестройкой логистических процессов. Несмотря на потери, ROZETKA продолжает обрабатывать заказы и работать в обычном режиме.

Напомним, в ночь на 5 августа российские ракеты одновременно поразили два логистических комплекса компании "Эпицентр" в Киевской области. В Киеве полностью сгорел логистический центр на улице Вискозной, а в Калиновке погиб сотрудник компании, ещё трое человек получили ранения.

Кроме того, удар полностью разрушил два складских комплекса и завод Epicentr Ceramic Corporation, в результате чего предприятие приостановило работу. Компания сообщила, что перенесет производство на свои зарубежные предприятия и будет готовиться к запуску нового производства в Украине. По предварительным оценкам, восстановление завода займет не менее полутора лет.

Россия нанесла массированный удар по Киеву и Киевской области, применив 24 баллистические ракеты, четыре ракеты "Циркон"/"Оникс" и 115 дронов. По данным президента Владимира Зеленского, погибли 17 человек, ещё 44 получили ранения.

По словам президента, основной целью удара были складские помещения гражданских предприятий. Также были повреждены объекты инфраструктуры, железнодорожная станция, пивоваренное предприятие, склады строительных материалов и логистические комплексы. Зеленский заявил, что перехватчики баллистических ракет могли бы спасти жизни людей, и призвал партнеров ужесточить санкции против России.