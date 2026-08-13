Балістика знищила склади в Україні: власники розповіли, коли зникне дефіцит на полицях

Мережа магазинів, яка втратила склади від удару балістики РФ 5 серпня, поступово налагоджує роботу, щоб не було порожніх полиць, розповіли медіа. Власники визнали певні негаразди з дефіцитом і запевнили, що за кілька тижнів проблеми зникнуть. Що відбувається з магазинами, полицями та дефіцитом після влучання трьох "Іскандерів"?

Медіа "Суспільне" поспілкувалось з власниками компанії Fozzy Group, яка втратила розподільчі центри після атаки РФ 5 серпня. Під час розмови власники підтвердили, що у магазинах мережі по усій країні справді можна бачити "брак деяких товарів". Тим часом поступово переналагоджують логістику, щоб розв'язати цю проблему. Орієнтовно, порожні полиці зникнуть до 24 серпня — до Дня Незалежності, ідеться у матеріалі.

Від російського обстрілу постраждали центри, які обслуговували мережу "Сільпо", "Фора" і також Le Silpo, Fozzy Cash & Carry, Thrash!, "Біла Ромашка", E-zoo, нагадало медіа. Власники заявили, що найбільша втрата — це загиблі співробітники, і сказали, що значні матеріальні збитки. При цьому є подяка партнерам та відвідувачам за розуміння ситуації. Також наголошується, що надається допомога постраждалим та родинам загиблих працівників.

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"У пресслужбі наголосили, що логістика вже перебудовується і до Дня Незалежності, 24 серпня, планують відновити звичне наповнення полиць", — написало "Суспільне".

Удари РФ по складах — що сталось 5 серпня

На сторінках Facebook Fozzy Group та мереж, які належать цій компанії, можна дізнатись деталі про удар РФ по складах. Вдень 6 серпня з'явилось підтвердження про влучання по чотирьох розподільчих центрах. Також навели деякі деталі про трагічні події. Зокрема, за уточненими даними загинуло восьмеро осіб. З'ясувалось, що на одному розподільчому центрі сигнал тривоги пролунав одночасно з вибухами: люди не встигли сховатись в укриття і двоє працівників з Fozzy Group Логістика / "Сільпо" загинуло. Інші шестеро загинули через удар по залізничній станції, звідки вони сподівались поїхати додому: четверо — з Fozzy Group Логістика / "Сільпо" і ще двоє — з компанії MAUDAU (належить цій же групі). На фото — палаючий потяг, який загорівся після влучання ракет РФ.

Зазначимо, в ніч з 4 на 5 серпня відбувся удар РФ по складах. Згідно з даними глави Київської ОВА Тимура Ткаченка, росіяни атакували об'єкти у Броварському районі Київської області та в сусідніх районах. Найбільше загиблих, десятеро, саме під Броварами. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни застосували 24 ракети "Іскандер"/С-400, також летіло понад сотню дронів. Сталось влучання у 26 локація і жодну ракету не збили, заявило командування. Тим часом низка компаній написала про знищення складів: серед них — "Сільпо", "Розетка", "Епіцентр" тощо.

Нагадуємо, вдень 12 серпня стало відомо про ще одне влучання по великому логістичному центру під Києвом, який обслуговував торгівельні мережі в Україні та в Європі. 13 серпня з'явилось інтерв'ю соціологині Елли Лібанової, яка прокоментувала удари по складах та пояснила, чому в Україні не настане голод.