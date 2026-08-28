ДТП в Украине: назван самый аварийный день недели для водителей и пешеходов

С начала года в Украине зафиксировано 13316 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли или травмировались люди.

С января по июль 2026 года в в результате ДТП погибли 1466 человек, из них 101 ребенок, и были травмированы 16790 человек, гласит статистика Патрульной полиции Украины.

"Лидерами" по приросту ДТП с погибшими и пострадавшими по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стали Тернопольская (+16,1%), Закарпатская (+10%) и Волынская область (8,8%).

Существенно снизилось количество ДТП в Донецкой (-53,2%), Черкасской (-27,9%) и Житомирской областях(-16,1%).

Как уточняет "УкрАвтопром", чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения скорости движения (812 человек).

Второй причиной, по количеству погибших, является нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестраиванием (92 человека).

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Тройку трагичных ДТП замыкает переход пешеходов в неустановленном месте (78 человек).

Наибольшее количество ДТП случалось между 17 и 19 часами, а самым опасным днем ​​недели была пятница.

Тем временем в Украине снова заговорили о наказании за превышение скорости. В парламенте могут ужесточить ответственность для водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 15348, который планируется вынести на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении.

Также МВД усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения и ответственность за систематические нарушения, чтобы сократить количество ДТП.

По словам главы МВД Ивана Выговского, на дорогах снова начнут работать десятки новых камер контроля скорости, а также вернутся полицейские автомобили-"фантомы", которые будут фиксировать нарушения во время движения.

Кроме того, штрафовать за нарушение ПДР хотят и пешеходов.