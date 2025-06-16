РФ уничтожила офис Boeing в Киеве: почему это — удар не по компании, а по США в целом
Во время одной из последних массированных атак уничтожен офис компании Boeing — одного из флагманов американской оборонной и аэрокосмической индустрии, отмечает политик Дения Ярославский. И это — прямой вызов США, которые, по идее, не должны оставить такое без ответа, если хотят сохранить свой имидж мирового лидера.
РФ атаковала офис Boeing в Киеве. И это больше, чем просто удар.
По данным Financial Times, во время одной из последних массированных атак уничтожен офис компании Boeing — одного из флагманов американской оборонной и аэрокосмической индустрии.
Ракета по Boeing — это уже не война с Украиной. Это уже прямое испытание США.
И я напомню: Boeing — это не просто частная компания. Это один из крупнейших подрядчиков Пентагона, и россияне это прекрасно понимают.
Капитализация — более $110 миллиардов. Ключевой игрок в производстве авиации, дронов, спутниковых систем и ПРО.
Я не эмоционален, я всегда объективен. И я знаю, что меня читают представители Сената и Конгресса США.
Поэтому скажу прямо:
Америка давно намекала: "Ваша лучшая защита — наши инвестиции". Потому что первое правило каждого инвестора и банкира: ЗАЩИЩАЙ СВОЕ.
Если Boeing не будет защищен — это увидят не только украинцы. Это увидят в Пекине. И в Тегеране. И в Каракасе.
Молчание сейчас — это сигнал слабости Америки, который мгновенно множится во всем мире.
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