РФ уничтожила офис Boeing в Киеве: почему это — удар не по компании, а по США в целом

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РФ атаковала офис Boeing в Киеве. И это больше, чем просто удар.

По данным Financial Times, во время одной из последних массированных атак уничтожен офис компании Boeing — одного из флагманов американской оборонной и аэрокосмической индустрии.

Ракета по Boeing — это уже не война с Украиной. Это уже прямое испытание США.

И я напомню: Boeing — это не просто частная компания. Это один из крупнейших подрядчиков Пентагона, и россияне это прекрасно понимают.

Капитализация — более $110 миллиардов. Ключевой игрок в производстве авиации, дронов, спутниковых систем и ПРО.

Я не эмоционален, я всегда объективен. И я знаю, что меня читают представители Сената и Конгресса США.

Поэтому скажу прямо:

Америка давно намекала: "Ваша лучшая защита — наши инвестиции". Потому что первое правило каждого инвестора и банкира: ЗАЩИЩАЙ СВОЕ.

Если Boeing не будет защищен — это увидят не только украинцы. Это увидят в Пекине. И в Тегеране. И в Каракасе.

Молчание сейчас — это сигнал слабости Америки, который мгновенно множится во всем мире.

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