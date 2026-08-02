Миграционный кризис в Испании: власти построят новый барьер после прорыва 60 тысяч мигрантов (видео)

Испания установит новый барьер на морском участке границы между своим анклавом Сеутом и соседним Марокко. В Мадриде говорят, что, несмотря на кризис, отношения с Марокко считают "дружественными".

Пока известно, что барьер на морском участке границы будет в размере 500 метров. Об этом объявили испанские власти в ответ на массовый десятков тысяч человек, сообщает NBC News.

Число жертв при попытке пересечь границу возросло до 67 — часть людей утонула, остальные погибли в давке возле волнореза. Впрочем, по данным властей Сеуты, число погибших могло достичь 86 человек.

По информации МВД Испании, большинство мигрантов уже вернулись в Марокко. Несколько истощенных людей, которые в субботу утром доплыли до городского пляжа Тарахаль, солдаты сопровождали обратно через границу.

Реакция власти на миграционный кризис

Премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике реакцию ряда лидеров ЕС на события в Сеуте. Он призывы временно исключить Испанию из Шенгенской зоны были "подтолкнуты предубеждениями, фейковыми новостями, невежеством или политическими интересами".

Відео дня

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, в свою очередь, защитил сотрудничество с властями Рабата, подчеркнув, что именно взаимодействие с соседями позволило Испании изменить ситуацию лучше всего за 24 часа. "Марокко не представляет угрозы Сеуте или остальной Испании. Это надежный партнер", — заявил министр.

Тем временем сотни мигрантов, недавно пересекшие границу, в субботу вернулись в Марокко самостоятельно. Репортеру Associated Press они рассказали, что делают это "по собственному желанию" — после, по их словам, унизительного обращения со стороны испанской стороны.

Ранее Фокус сообщал о том, как Италия закрыла границы из-за нашествия нелегалов в Испании. В течение семи дней в городе Сеута, который является испанским анклавом на севере Африки, высадилось более 50 тысяч граждан Марокко и поэтому власти Италии решили закрыть границы, сообщили медиа.

Впоследствии стало известно, что в Сеуте начались уличные потасовки с мигрантами. Власти испанского анклава Сеута на севере Африки заверили, что депортировали 48 300 из 50 000 мигрантов, пленивших город в течение прошлых семи дней.