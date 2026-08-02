Міграційна криза в Іспанії: влада збудує новий бар'єр після прориву 60 тисяч мігрантів (відео)

Іспанія встановить новий бар'єр на морській ділянці кордону між своїм анклавом Сеута та сусіднім Марокко. У Мадриді кажуть, що попри кризу, відносини з Марокко вважають "дружніми".

Наразі відомо, що бар'єр на морській ділянці кордону буде в розмірі 500 метрів. Про це оголосила іспанська влада у відповідь на масовий десятків тисяч людей, повідомляє NBC News.

Кількість жертв під час спроби перетнути кордон зросла до 67 — частина людей потонула, інші загинули в тисняві біля хвилерізу. Втім, за даними влади Сеути, кількість загиблих могла сягнути 86 осіб.

За інформацією МВС Іспанії, більшість мігрантів уже повернулися до Марокко. Кількох виснажених людей, які в суботу вранці допливли до міського пляжу Тарахаль, солдати супроводили назад через кордон.

Реакція влади на міграційну кризу

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував реакцію низки лідерів ЄС на події в Сеуті. Він що заклики тимчасово виключити Іспанію з Шенгенської зони були "підштовхнуті упередженнями, фейковими новинами, невіглаством або політичними інтересами".

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Глава МВС Іспанії Фернандо Гранде-Марласка, своєю чергою, захистив співпрацю з владою Рабата, наголосивши, що саме взаємодія із сусідами дозволила Іспанії змінити ситуацію на краще всього за 24 години. "Марокко не становить загрози для Сеути чи решти Іспанії. Це надійний партнер", — заявив міністр.

Тим часом сотні мігрантів, які нещодавно перетнули кордон, у суботу повернулися до Марокко самостійно. Репортеру Associated Press вони розповіли, що роблять це "за власним бажанням" — після, за їхніми словами, принизливого поводження з боку іспанської сторони.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Італія закрила кордони через навалу нелегалів в Іспанії. Протягом семи днів у місті Сеута, яке є іспанським анклавом на півночі Африки, висадилось понад 50 тисяч громадян Марокко і через це влада Італії вирішили закрити кордони, повідомили медіа.

Згодом стало відомо, що в Сеуті почались вуличні бійки з мігрантами. Влада іспанського анклаву Сеута на півночі Африки запевнила, що депортувала 48 300 з 50 000 мігрантів, які заполонило місто протягом минулих семи днів.