"Карфаген" все больше напоминает межведомственные разборки: Валерий Клочок — о сообщениях о давлении со стороны НАБУ на Пышного из-за залога за Дуку

Дело с генералом СБУ Сергеем Дукой принимает новый оборот. После обысков, задержаний и взаимных обвинений появилась информация о возможном вмешательстве НАБУ в вопросы, непосредственно касающиеся банковской системы.

На это обратил внимание политический эксперт Валерий Клочок в своём посте в Facebook.

Согласно информации, распространенной в СМИ, Дука во время судебного заседания по вопросу об избрании ему меры пресечения заявил, что 5 ноября главу НБУ Андрея Пышного якобы вызвали в НАБУ, чтобы добиться блокирования внесения залога за него. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

По мнению эксперта, если речь идет именно о таком сценарии, то это уже другой уровень конфликта. "Если такие сведения подтвердятся, возникнут вопросы не только относительно полномочий антикоррупционного бюро, но и относительно возможной ответственности должностных лиц за неправомерное вмешательство в законные финансовые операции", — отмечает Клочок.

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Сам Сергей Дука, по его словам, связывает свое задержание с предыдущими обысками у сотрудников НАБУ и рассматривает операцию "Карфаген" как месть. Клочок подчеркивает, что это серьёзное обвинение — особенно на фоне публичного конфликта между правоохранительными органами.

Эксперт также напоминает, что Андрей Пышный уже некоторое время находится в центре политических дискуссий о возможном освобождении от должности главы Нацбанка. В связи с этим он задает вопрос: не пытаются ли вовлечь руководство финансового регулятора в противостояние между силовиками?

Отдельно Клочок подчеркивает важность независимости центрального банка. "Независимость Национального банка — это не формальность. Она имеет принципиальное значение для стабильности гривны, работы банков и доверия к финансовой системе, особенно в условиях войны", — отмечает он. По словам эксперта, любые попытки использовать регулятор в качестве инструмента давления в уголовных делах создали бы опасный прецедент.