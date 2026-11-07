"Карфаген" дедалі більше нагадує міжвідомчі розбірки: Валерій Клочок — про повідомлення щодо тиску НАБУ на Пишного через заставу за Дуку

Історія з генералом СБУ Сергієм Дукою набуває нового розвитку. Після обшуків, затримань і взаємних звинувачень з'явилася інформація про можливе втручання НАБУ в питання, що безпосередньо стосуються банківської системи.

На це звернув увагу політичний експерт Валерій Клочок у своєму дописі у Facebook.

За інформацією, поширеною в медіа, Дука під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що 5 листопада голову НБУ Андрія Пишного нібито викликали до НАБУ, щоб домогтися блокування внесення застави за нього. Офіційного підтвердження цих відомостей наразі немає.

На думку експерта, якщо йдеться саме про такий сценарій, то це вже інший рівень конфлікту. «Якщо такі відомості підтвердяться, виникнуть питання не лише щодо повноважень антикорупційного бюро, а й щодо можливої відповідальності посадовців за неправомірне втручання в законні фінансові операції», — зазначає Клочок.

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Сам Сергій Дука, за його словами, пов'язує своє затримання з попередніми обшуками у співробітників НАБУ й розглядає операцію «Карфаген» як помсту. Клочок наголошує, що це серйозне звинувачення — особливо на тлі публічного конфлікту між правоохоронними структурами.

Експерт також нагадує, що Андрій Пишний уже певний час перебуває в центрі політичних дискусій щодо можливого звільнення з посади голови Нацбанку. У зв'язку з цим він порушує питання: чи не намагаються залучити керівництво фінансового регулятора до протистояння між силовиками?

Окремо Клочок акцентує на значенні незалежності центробанку. «Незалежність Національного банку — це не формальність. Вона має принципове значення для стабільності гривні, роботи банків і довіри до фінансової системи, особливо в умовах війни», — зазначає він. За словами експерта, будь-які спроби використати регулятор як інструмент тиску в кримінальних справах створювали б небезпечний прецедент.