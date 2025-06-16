Война в Иране — что дальше? Как Россия теряет ключевого союзника, а мир получает головную боль

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В мире любят сильных. Это я про Израиль. И у них еще есть немало "сильных карт".

Похоже, первый раунд Израиль выиграл:

погасил ПВО Ирана, открыв небо;

уничтожил ключевых лидеров иранской армии:

генерала-майора Хосейн Салами — Главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР);

генерала-майора Мохаммад Багери, Начальника Генштаба вооруженных сил Ирана;

генерала-майора Голам Али Рашид, Координатора операций между военными силами Ирана;

бригадного генерала Амир Али Хаджизаде, Командующего аэрокосмическими силами КСИР;

Али Шамхани, бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности;

(!) уничтожил ведущих ученых-ядерщиков.

Попытки Ирана нанести хоть сколько-нибудь болезненный удар Израилю не имели успеха.

Иран уже заявляет о готовности отказаться от ядерной программы.

Почему?

Потому, что помимо пораженных военных объектов, уничтожение нескольких производственных центров "ближневосточной бензоколонки" может погрузить Иран на десятилетия в темноту и в хаос.

Что дальше может быть в списке уничтожения?

Иран, как и Россия — это очень большая бензоколонка: добыча и экспорт энергоресурсов составляют около 80% экспорта (по данным 2009 года) и примерно 18-20% ВВП (по данным 2006 года (к сожалению, более свежих данных нет).

Теперь по возможным наиболее приоритетным целям "иранской безнзоколонки":

1. Газоперерабатывающий завод в Кенгане: обеспечивает до 70% газопереработки, что важно для энергетики:

обрабатывает значительную часть газа из Южно-Парского месторождения, обеспечивая до 70% газопереработки Ирана;

газ является ключевым источником энергии для электроэнергии, водоснабжения и промышленности;

уничтожение приведет к энергетическому коллапсу, с каскадным отключением электросетей, остановкой водоснабжения и критических систем;

как фиксированный объект, он уязвим для авиаударов, особенно при отсутствии ПВО.

2. Нефтяной терминал на Харке: обрабатывает 90% нефтяных экспортов, составляя основу бюджета:

обрабатывает более 90% нефтяного экспорта Ирана, обеспечивая доходы в размере $60-100 млн в день;

нефть составляет 70% государственного бюджета (источник: World Bank);

уничтожение остановит экспорт нефти, вызвав финансовый крах и гиперинфляцию. Экологические последствия (нефтяные разливы) могут усилить международную изоляцию (источник: Reuters);

терминал является сосредоточенной целью, легкой для поражения при отсутствии ПВО.

3. Порт Шахид Раджаи: ключевой для импорта, включая продовольствие и медикаменты:

крупнейший коммерческий порт Ирана, который обрабатывает 80% контейнерных грузов;

импорт включает продовольствие (30% пшеницы), медикаменты (70% фармацевтического сырья) и промышленные компоненты (источник: Wikipedia);

уничтожение вызовет торговую блокаду, дефицит критических товаров и гуманитарный кризис в течение 2-4 недель;

как портовая инфраструктура, он уязвим для авиаударов.

4. Абаданская нефтеперерабатывающая установка: обеспечивает топливо для внутреннего потребления.

одна из крупнейших на Ближнем Востоке, с мощностью 400 000 баррелей в день;

обеспечивает топливо для внутреннего потребления и экспорта нефтепродуктов (источник: Wikipedia);

уничтожение нарушит поставки топлива для транспорта, промышленности и армии, усилив экономический и транспортный хаос;

как крупный промышленный объект, он потерпит поражение при отсутствии ПВО.

...

Для реализации ударов понадобится, по оценкам военных:

до 150 высокоточных боеприпасов, таких как JDAM GBU-31/38;

до 40 истребителей-бомбардировщиков (F-15I, F-16I) с возможностью дозаправки в воздухе;

организация операции займет 3-4 недели, включая разведку и планирование, хотя при уже имеющихся планах это может быть сокращено до 1-2 недель (уверен, что они уже готовы).

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Долгосрочные последствия

Для Ирана:

экономический коллапс. Потеря нефтяных экспортов и газопереработки приведет к гиперинфляции, дефициту бюджета и неспособности платить зарплаты;

гуманитарный кризис. Голод, эпидемии и массовая миграция (5-10 млн человек);

политическая нестабильность. Режим может столкнуться с беспорядками и потерей контроля;

восстановление. 10-15 лет даже с международной помощью.

Для глобальной экономики:

энергетический рынок: потеря 3% глобального предложения нефти (2.5-3 млн баррелей в день) может увеличить цены на нефть на $10-20 за баррель (источник: IEA) и привести к росту глобальной инфляции;

миграционные процессы: массовая миграция из Ирана из-за гуманитарной катастрофы — 5-10 млн человек создаст давление на Турцию, Ирак и Пакистан (источник: UNHCR);

стабильность на Ближнем Востоке: эскалация. Возможны ответные удары от прокси Ирана ("Хеззбола", хуситы), что приведет к региональному конфликту;

влияние на Россию: трата союзника. Иран поставлял России дроны (например, Shahed-136). Уничтожение Ирана прекратит эти поставки, ослабив Россию в Украине (источник: The Kyiv Independent);

мировые экономические потери: рост цен на нефть может негативно сказаться на экономиках союзников Израиля и США.

Что это означает для Украины?

потеря Россией союзника это плюс;

рост цен на нефть — минус, потому что вырастут доходы России и вырастут расходы Украины (мы импортировали в 2024 году на $7 млрд);

снижение помощи от США Украине и приоритезация помощи Израилю;

рост хаоса в мире из-за энергетического кризиса и миграции. И снижение приоритетности помощи Украине.

Ну а подобные атаки — это пример для Украины.

Мы, в отличие от страны-агрессора, уничтожаем военную инфраструктуру, а не гражданскую.

Спецоперация СБУ "Паутина" — отличный пример асимметричного удара, и нам придется сделать еще не один десяток раз подобные операции, идентифицировав ключевые "болевые" точки российского ВПК и экономики.

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