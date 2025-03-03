Немного ракет и совет помириться с Трампом: мощная помощь Украине от евросаммита в Лондоне

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Подытожим, единственное реальное достижение европейского саммита по безопасности — это обещание британцев предоставить Украине 5 000 ракет для систем ПВО, которые будут сбивать преимущественно дроны.

Но не сразу, а до 2030 года

И это все.

Больше ничего нам европейцы не предложили. Никакой реальной поддержки. Ни одного дополнительного евро или снаряда.

Все европейские лидеры ограничились пустыми словами поддержки и обещаниями превратить нас в "стальных дикобразов." Правда, как они это собираются сделать, украинцам никто не объяснил.

Прямо как в том анекдоте, когда филин посоветовал мышкам, что для того, чтобы одолеть хищников и выжить в лесу, им надо стать ежиками. Когда мышки спросили как им это сделать, филин на них накричал. Мол, а я откуда знаю? Я же стратег, а не тактик.

Символическим итогом военной потенции европейцев стал срочный отлет польского президента в США. Там он будет убеждать Трампа не выводить из Польши их 20 000 контингент, потому что без них Польша не выстоит против России...

Вот такая она, новая стратегия безопасности Европы...

Это был сарказм.

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"Пришло время действовать": главные заявления после саммита безопасности Украины в Лондоне, детали (видео)

А, и чуть не забыл...

Все европейские лидеры призвали Зеленского помириться с Трампом... Мол, мы все понимаем, поддерживаем, но нам нужна безопасность. И единственный, кто ее может гарантировать европейцам — это США. Поэтому украинцы, пожалуйста, миритесь. А мы вам поможем.

Для этого Стармер и Мерц в ближайшие дни летят в США.

Как говорится, спасибо, большое спасибо.

Сегодняшняя "мощная поддержка" ставит ОП в непростую ситуацию — как после всех публичных заявлений налаживать отношения с Трампом? И стоит ли это делать?

На этом фоне мало кто заметил заявление Ермака, которое опубликовало несколько блогеров в Тик-Ток, что, мол, мы теперь собираемся говорить не с Америкой, а с Китаем... Мол, пришло время приобщать их к переговорным процессам...

Официальных заявлений я по этому поводу больше нигде не видел...

Но если это правда, то вот этого, по моему мнению, точно не стоит делать. Потому что если мы только начнем переговоры с Китаем, нам нужно будет навсегда забыть о помощи со стороны США и Европы...

Итак, ОП стоит перед развилкой непростых вариантов. Искать компромисс с Трампом? Начать заигрывать с Китаем? Строить альянс с европейцами?

Или кардинально поменять внутреннюю политику и опереться на собственный народ?

Выбор Зеленского напрямую будет влиять как на его персональное будущее, так и на будущее Украины и безопасность каждого из нас...

Посмотрим, что он выберет...

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