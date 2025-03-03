Трохи ракет і порада помиритися з Трампом: потужна допомога Україні від євросаміту в Лондоні

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Підсумуємо, єдиний реальний здобуток європейського безпекового саміту — це обіцянка британців надати Україні 5 000 ракет для систем ППО, які збиватимуть переважно дрони.

Але не зразу, а до 2030 року

І це все.

Більше нічого нам європейці не запропонували. Жодної реальної підтримки. Жодного додаткового євро чи снаряда.

Всі європейські лідери обмежились пустими словами підтримки та обіцянками перетворити нас у "сталевих дикобразів." Правда, як вони це збираються зробити, українцям ніхто не пояснив.

Прямо як у тому анекдоті, коли філін порадив мишкам, що для того, аби подолати хижаків і вижити в лісі, їм треба стати їжачками. Коли мишки спитали як їм це зробити, філін на них нагримав. Мовляв, а я звідки знаю? Я ж стратег, а не тактик.

Символічним підсумком військової потенції європейців став терміновий відліт польського президента до США. Там він буде переконувати Трампа не виводити з Польщі їх 20.000 контингент, бо без них Польща не вистоїть проти Росії…

Ось така вона, нова безпекова стратегія Європи…

Це був сарказм.

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А, і ледь не забув…

Всі європейські лідери закликали Зеленського помиритися із Трампом… Мовляв, ми все розуміємо, підтримуємо, але нам треба безпека. І єдиний, хто її може гарантувати європейцям — це США. Тому українці, будь ласка, миріться. А ми вам поможемо.

Для цього Стармер і Мерц найближчі дні летять до США.

Як то кажуть, дякуємо, дуже дякуємо.

Сьогоднішня "потужна підтримка" ставить ОП в непросту ситуацію — як після всіх публічних заяв налагоджувати стосунки з Трампом? І чи варто це робити?

На цьому тлі мало хто помітив заяву Єрмака, яку опублікувало декілька блогерів у Тік-Ток, що, мовляв, ми тепер збираємось говорити не з Америкою, а з Китаєм… Мовляв, прийшов час долучати їх до переговорних процесів…

Офіційних заяв я щодо цього більше ніде не бачив…

Але якщо це правда, то от цього, на мою думку, точно не варто робити. Бо якщо ми тільки почнемо переговори з Китаєм, нам потрібно буде назавжди забути про допомогу з боку США та Європи…

Отже, ОП стоїть перед розвилкою непростих варіантів. Шукати компроміс з Трампом? Почати загравати з Китаєм? Будувати альянс з європейцями?

Чи кардинально змінити внутрішню політику і спертися на власний народ?

Вибір Зеленського напряму впливатиме як на його персональне майбутнє, так і на майбутнє України та безпеку кожного з нас…

Спостерігаймо, що він обере…

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