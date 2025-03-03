Трохи ракет і порада помиритися з Трампом: потужна допомога Україні від євросаміту в Лондоні
Жодної реальної допомоги Україні саміт європейських лідерів не надав, із сумом констатує аналітик Віктор Таран. І тепер перед Зеленським стоїть непростий вибір — кого все-таки вибрати союзником, хто надасть справжню підтримку у війні з Росією?
Підсумуємо, єдиний реальний здобуток європейського безпекового саміту — це обіцянка британців надати Україні 5 000 ракет для систем ППО, які збиватимуть переважно дрони.
Але не зразу, а до 2030 року
І це все.
Більше нічого нам європейці не запропонували. Жодної реальної підтримки. Жодного додаткового євро чи снаряда.
Всі європейські лідери обмежились пустими словами підтримки та обіцянками перетворити нас у "сталевих дикобразів." Правда, як вони це збираються зробити, українцям ніхто не пояснив.
Прямо як у тому анекдоті, коли філін порадив мишкам, що для того, аби подолати хижаків і вижити в лісі, їм треба стати їжачками. Коли мишки спитали як їм це зробити, філін на них нагримав. Мовляв, а я звідки знаю? Я ж стратег, а не тактик.
Символічним підсумком військової потенції європейців став терміновий відліт польського президента до США. Там він буде переконувати Трампа не виводити з Польщі їх 20.000 контингент, бо без них Польща не вистоїть проти Росії…
Ось така вона, нова безпекова стратегія Європи…
Це був сарказм.Важливо
А, і ледь не забув…
Всі європейські лідери закликали Зеленського помиритися із Трампом… Мовляв, ми все розуміємо, підтримуємо, але нам треба безпека. І єдиний, хто її може гарантувати європейцям — це США. Тому українці, будь ласка, миріться. А ми вам поможемо.
Для цього Стармер і Мерц найближчі дні летять до США.
Як то кажуть, дякуємо, дуже дякуємо.
Сьогоднішня "потужна підтримка" ставить ОП в непросту ситуацію — як після всіх публічних заяв налагоджувати стосунки з Трампом? І чи варто це робити?
На цьому тлі мало хто помітив заяву Єрмака, яку опублікувало декілька блогерів у Тік-Ток, що, мовляв, ми тепер збираємось говорити не з Америкою, а з Китаєм… Мовляв, прийшов час долучати їх до переговорних процесів…
Офіційних заяв я щодо цього більше ніде не бачив…
Але якщо це правда, то от цього, на мою думку, точно не варто робити. Бо якщо ми тільки почнемо переговори з Китаєм, нам потрібно буде назавжди забути про допомогу з боку США та Європи…
Отже, ОП стоїть перед розвилкою непростих варіантів. Шукати компроміс з Трампом? Почати загравати з Китаєм? Будувати альянс з європейцями?
Чи кардинально змінити внутрішню політику і спертися на власний народ?
Вибір Зеленського напряму впливатиме як на його персональне майбутнє, так і на майбутнє України та безпеку кожного з нас…
Спостерігаймо, що він обере…
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