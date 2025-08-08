Белый дом готовит трехстороннюю встречу Зеленского, Путина и Трампа, — СМИ

Трехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может состояться на следующей неделе

Место проведения переговоров пока не определено, сообщило Суспильне со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

"В Белом доме работают над трехсторонней встречей Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Встреча может состояться уже на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что спикер Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что президент Трамп открыт к встречам с лидерами обеих стран.

"Как заявил президент Трамп вчера, россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для этой встречи. Президент Трамп хотел бы встретиться как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским, потому что он хочет, чтобы эта жестокая война закончилась. Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время", — сказала Левитт.

Напомним, 7 августа Дональд Трамп назвал условие встречи с Путиным.

В этот же день Путин назвал, где хочет встретиться с Трампом.